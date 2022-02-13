美国评估俄或在冬奥期间发动袭击 多国吁公民尽快离开乌克兰以策安全

美国国家安全顾问沙利文周五说，美国相信俄罗斯最快可能下周，即北京冬奥会闭幕前就向乌克兰发动攻势，并指俄国可能以空中轰炸和导弹袭击进攻，这将造成大量平民伤亡，因此在乌克兰的美国人应该尽快离开。

（华盛顿／莫斯科综合电）乌克兰局势升温，北约与俄罗斯的军事对峙持续。美国再次警告俄罗斯随时会侵略乌克兰，并且增派兵员到欧洲。其他多个国家继美国之后，纷纷呼吁本国公民离开乌克兰以策安全。

美国国家安全顾问沙利文周五说，美国相信俄罗斯最快可能下周，即北京冬奥会闭幕前向乌克兰发动攻势。他促请乌克兰的美国公民赶快在48小时内撤离。国务院已经下令美国驻乌克兰大使馆的非必要人员离开乌克兰。

沙利文当天在白宫记者会上提出美方的最新评估。他表示，不能排除俄罗斯在奥运会期间侵略乌克兰，并指俄国可能以空中轰炸和导弹袭击进攻，这将造成大量平民伤亡，因此在乌克兰的美国人应该尽快离开。

知情人士透露，俄罗斯可能会在乌克兰东部顿巴斯地区制造挑衅，多年来，乌克兰军队一直在该地区抗击俄国支持的分离主义分子。俄军也可能攻击乌克兰首都基辅。消息指出，若有任何行动，可能最早在周二开始。消息也说，美国已在周五同主要盟友分享了这些评估。

俄罗斯总统普京的意图至今仍是最大未知数。沙利文说：“我们认为他（普京）还没做出任何形式的最终决定，或者说我们不知道他做了什么最终决定。”不过沙利文表明，美国已作最坏打算。

针对乌克兰危机

拜登普京通电话

白宫说，总统拜登周六华盛顿时间上午11时零4分（新加坡时间今天凌晨零4分）同普京针对乌克兰危机通电话。至本报截稿时间，两位领导人的会谈仍在进行。

拜登与普京上一次通电话是在去年底。两人去年6月在日内瓦会面，是首次面对面会谈。

法国总统马克龙昨天也与普京通话讨论了乌克兰危机。爱丽舍宫说，马克龙告诉普京，真诚的谈判与乌克兰紧张局势的升级不相容。爱丽舍宫补充说，马克龙和普京“都表示希望就如何在动荡的顿巴斯地区推进明斯克协议继续对话”，两人也讨论了欧洲的安全局势和稳定问题。

除了美国，澳大利亚、新西兰、英国、德国、日本、拉脱维亚、挪威和荷兰等多个国家也以局势危险为由，促请国民离开乌克兰。不过，莫斯科指责西方国家散布谎言，以分散国际社会对他们本身侵略行为的注意力。

若入侵乌克兰

欧盟将制裁俄金融与能源业

美国和其他国家现在估计俄罗斯已经在乌克兰边界附近集结了13万大军，俄罗斯也将在黑海展开大规模海上军演。美国周五下令增派3000名军人到波兰，使当地美军增至5000人。另外8500名美军处于戒备状态，必要时也将部署到欧洲。

另外，德国总理发言人透露，欧美领导人早前通过电话，同意避免欧洲发生战争。若莫斯科拒绝撤军，盟国将共同对俄采取迅速和深入的制裁。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，制裁行动将针对俄罗斯的金融与能源领域。据知，欧美官员正制定一个广泛的制裁配套，一旦俄国侵略乌克兰，就会马上制裁俄罗斯各主要银行，但不会禁止俄罗斯使用环球银行金融电信协会（SWIFT）金融支付系统。

消息说，制裁项目也包括对俄罗斯生产的科技和武器的零部件实施出口限制，以及制裁俄罗斯的一些寡头企业。