乌克兰吁俄欧召开会议 并质问俄方集结军力动机

（华盛顿／基辅综合电）过去几个月在乌克兰危机中处于被动的乌克兰政府，如今开始有动作。乌克兰星期天（2月13日）公开呼吁俄罗斯与欧洲在48小时内针对乌克兰问题召开会谈。乌克兰也正式要求俄罗斯提高透明度，解释在边界集结军队的原因。

英国广播公司报道，乌克兰外长库列巴说，俄罗斯拒绝乌克兰的要求，不对大批俄军集结作出解释。

库列巴说，乌克兰政府上周五已经要求俄罗斯在欧洲安全与合作组织（OSCE）的安全协定框架下解释其意图。库列巴说：“针对俄罗斯谈到的在欧安组织范围内不可分割的安全问题，如果俄国是认真的，就应该履行承诺，在军事上透明化，以缓解紧张对峙和提高全体成员国的安全。”欧安组织总部设在维也纳，有57个成员国包括美国和俄国。

乌克兰总统泽连斯基星期天同美国总统拜登通电话时，邀请拜登访问乌克兰首都基辅，向乌克兰展现华盛顿的支持立场。

泽连斯基说：“若拜登在接下来几天前来基辅，将会是一个强有力的信号，有助稳定和缓解紧张局势。”但拜登没有正面回应。

白宫只是说，拜登在与泽连斯基的会谈中，重申美国对乌克兰主权及领土完整的承诺。

两位领导人通话约50分钟，他们同意在俄军于边界附近不断集结的情况下，应该采取外交与阻吓双管齐下的应对策略。拜登重申一旦俄罗斯侵略乌克兰，美国连同盟友与伙伴国家将作出快速坚定的回应。

乌克兰战事一触即发，有关俄罗斯入侵的消息频传。现在有消息指俄罗斯计划周三侵略乌克兰，但美国拒绝证实。美方高级官员仅表明会分享所掌握的情报，预防俄国“突然袭击”。

德国：俄若动武会立即制裁

美国国家安全顾问沙利文接受美国媒体采访时，再次警告俄军随时都可以发动军事行动。沙利文说：“我们无法准确预测会在哪一天入侵，但我们一直有提到俄军入侵的窗口，包括北京冬奥会闭幕前。”

其他西方国家继续展开外交斡旋。德国总理朔尔茨周一到乌克兰访问，隔天续程访问莫斯科，希望防止战事发生。

朔尔茨的态度开始转硬，访乌之前强调会支持乌克兰，一旦俄罗斯发动战争就会“立即”制裁以示惩罚。

英国星期天透露，正在制定对乌克兰的一揽子军事支持和经济援助计划。英政府发言人说，首相约翰逊正与盟友合作制定这个配套，并且会在这几天宣布内容。

至于备战准备，除了美国持续提供军火给乌克兰，其他国家也陆续这么做。波罗的海国家立陶宛星期天向乌克兰空运一批毒刺（Stinger）防空导弹与军火。

乌克兰邻国波兰表明，准备应对俄罗斯入侵乌克兰可能引发的难民潮。波兰内政部长卡明斯基星期天发推文说：“由于乌克兰局势，我们正在为各种情况作准备。其中之一是下令各地方采取行动，应对乌克兰难民可能涌入的问题。”波兰国内有100多万名乌克兰人，当局上月底估计若战争爆发，涌入的乌克兰难民可能多达百万人。