俄罗斯从乌克兰边界撤离部分军队 危机似有转机 西方国家仍存疑虑

（华盛顿／莫斯科综合电）俄罗斯开始从乌克兰边界附近撤离一部分军队，乌克兰危机似乎出现转机。不过，西方国家对俄罗斯仍存疑。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周二（2月15日）在官网发布视频，称西部和南部军区的部队完成演习后，已从当天开始带着配备经由铁路返回常驻基地。

他说，其他部队继续留下进行演习，“一旦战斗训练完成，部队就会和以往一样返回基地”。

克里姆林宫周二也说，撤走部分军队是早就计划好的，但强调俄罗斯会按照情况需要，继续在全国各地调动部队。

俄罗斯在白罗斯的大规模军演将在本月20日结束，在黑海的海军演习将在星期天结束。

乌克兰外交部长库列巴称，乌克兰与西方盟友的联合外交努力，成功避免了俄罗斯的入侵。

不过他强调，乌克兰边区局势仍然紧张，俄罗斯必须把其余部队也撤走。“我们的原则是：眼见为实。只有看到撤军，我们才相信局势有所缓解。”

英国：要看到俄全面撤军 才信莫斯科没有侵略意图

北大西洋公约组织也说，还没有看到危机降温的证据。秘书长斯托尔滕贝格说：“有迹象显示莫斯科认为外交斡旋应该继续。这让人有谨慎乐观的理由。不过，至今我们还没看到俄方为局势降温的迹象。”

英国外长特拉斯说，要看到俄罗斯全面撤军之后才相信莫斯科没有侵略乌克兰的意图。

美国科技公司马克西科技公布星期天与星期一拍摄的卫星图像显示，俄军在白罗斯、被俄并吞的克里米亚以及俄罗斯西部有重大的新动静。这家科企几个月来一直在追踪俄军的动向。

美国五角大楼发言人科比周一接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，俄罗斯周末继续增派军队到乌克兰边界附近和白罗斯。

他说：“军事行动随时都可能发生，他（俄总统普京）完全有可能在很少或没有预警的情况下采取行动。”另据三个西方安全消息源，与莫斯科间谍有联系的俄罗斯雇佣军最近几周在乌克兰扩大部署。

一些北约成员国担心俄罗斯在侵乌之前可能先进行信息战，并对乌克兰电力和天然气网络等关键基础设施发动网络攻击，或通过暗杀和使用专门武器装备使乌克兰陷入瘫痪。

美国和英国未放弃通过外交努力劝阻普京动武，以免引发不可预估的后果。

英国首相约翰逊和美国总统拜登周一通电话时，两人同意化解乌克兰危机的“关键外交窗口”还未关闭。

欧盟一高官周一透露，欧盟领导人周四可能召开紧急峰会，磋商如何化解乌克兰危机。布鲁塞尔在等待德国总理朔尔茨周二与普京会谈的结果，再确定是否召开峰会。

俄外长拉夫罗夫日前说，俄罗斯会继续与西方国家对话，双方仍有机会就乌克兰危机达成协议。