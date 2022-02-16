俄罗斯从乌克兰边界撤离部分军队 危机似有转机 西方国家仍存疑虑

来自 / 联合早报

整理 /
蔡添成

发布 / 2022年2月16日 5:00 AM

俄罗斯与白罗斯的陆军完成在白罗斯西南部布雷斯特的联合军演之后，俄军坦克回返俄罗斯的基地。俄罗斯周二开始将乌克兰边界附近的一部分俄军撤离，被视为是乌克兰危机获得缓解的一个迹象。（法新社）
俄罗斯与白罗斯的陆军完成在白罗斯西南部布雷斯特的联合军演之后，俄军坦克回返俄罗斯的基地。俄罗斯周二开始将乌克兰边界附近的一部分俄军撤离，被视为是乌克兰危机获得缓解的一个迹象。（法新社）

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（华盛顿／莫斯科综合电）俄罗斯开始从乌克兰边界附近撤离一部分军队，乌克兰危机似乎出现转机。不过，西方国家对俄罗斯仍存疑。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周二（2月15日）在官网发布视频，称西部和南部军区的部队完成演习后，已从当天开始带着配备经由铁路返回常驻基地。

他说，其他部队继续留下进行演习，“一旦战斗训练完成，部队就会和以往一样返回基地”。

克里姆林宫周二也说，撤走部分军队是早就计划好的，但强调俄罗斯会按照情况需要，继续在全国各地调动部队。

俄罗斯在白罗斯的大规模军演将在本月20日结束，在黑海的海军演习将在星期天结束。

乌克兰外交部长库列巴称，乌克兰与西方盟友的联合外交努力，成功避免了俄罗斯的入侵。

不过他强调，乌克兰边区局势仍然紧张，俄罗斯必须把其余部队也撤走。“我们的原则是：眼见为实。只有看到撤军，我们才相信局势有所缓解。”

英国：要看到俄全面撤军 才信莫斯科没有侵略意图

北大西洋公约组织也说，还没有看到危机降温的证据。秘书长斯托尔滕贝格说：“有迹象显示莫斯科认为外交斡旋应该继续。这让人有谨慎乐观的理由。不过，至今我们还没看到俄方为局势降温的迹象。”

英国外长特拉斯说，要看到俄罗斯全面撤军之后才相信莫斯科没有侵略乌克兰的意图。

美国科技公司马克西科技公布星期天与星期一拍摄的卫星图像显示，俄军在白罗斯、被俄并吞的克里米亚以及俄罗斯西部有重大的新动静。这家科企几个月来一直在追踪俄军的动向。

美国五角大楼发言人科比周一接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，俄罗斯周末继续增派军队到乌克兰边界附近和白罗斯。

他说：“军事行动随时都可能发生，他（俄总统普京）完全有可能在很少或没有预警的情况下采取行动。”另据三个西方安全消息源，与莫斯科间谍有联系的俄罗斯雇佣军最近几周在乌克兰扩大部署。

一些北约成员国担心俄罗斯在侵乌之前可能先进行信息战，并对乌克兰电力和天然气网络等关键基础设施发动网络攻击，或通过暗杀和使用专门武器装备使乌克兰陷入瘫痪。

美国和英国未放弃通过外交努力劝阻普京动武，以免引发不可预估的后果。

英国首相约翰逊和美国总统拜登周一通电话时，两人同意化解乌克兰危机的“关键外交窗口”还未关闭。

欧盟一高官周一透露，欧盟领导人周四可能召开紧急峰会，磋商如何化解乌克兰危机。布鲁塞尔在等待德国总理朔尔茨周二与普京会谈的结果，再确定是否召开峰会。

俄外长拉夫罗夫日前说，俄罗斯会继续与西方国家对话，双方仍有机会就乌克兰危机达成协议。

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