拜登：美方尚未确认撤军行动 俄罗斯仍很可能入侵乌克兰

（华盛顿综合电）俄罗斯宣布从边境撤走部分军队，但乌克兰危机并未缓解。美国总统拜登新加坡时间昨天（2月16日）凌晨说，俄罗斯仍有很大可能入侵乌克兰，并警告美国已准备对俄罗斯实施新制裁。北约秘书长斯托尔滕贝格周三指出，没有证据显示乌克兰危机缓解，有迹象显示俄罗斯继续在调兵遣将。

俄罗斯国防部周二早前宣布，乌克兰边界附近的部分俄军在完成演习后，开始返回常驻基地。拜登对此表示欢迎，但美方尚未确认此事。

拜登在全美电视广播中说，分析人士指俄罗斯在乌克兰边境附近集结超过15万大军，他们仍然留在具威胁性的位置。他表明：“无论发生什么事，美国都有准备。我们准备好进行外交。我们也准备好在俄罗斯攻击乌克兰的情况下作出果断回应，而这个可能性仍然很大。”

拜登同时表明，外交斡旋仍是结束乌克兰危机的选项。他强调，各方应尽可能通过外交解决乌克兰危机。针对俄罗斯的安全担忧，拜登表示美国已针对“在欧洲建立安全环境提出具体想法”；但他补充说：“我们不会牺牲基本原则。各国有维护主权和领土完整性的权利。”

拜登也向俄罗斯人喊话：“你们不是我们的敌人。我相信，你们也不希望对乌克兰发动血腥和具破坏性的战争。”

美国国务卿布林肯周二告诉俄外长拉夫罗夫，华盛顿希望看到莫斯科做出“可验证、可信及有意义的缓解”行动。他也表示，和平解决乌克兰危机的窗口仍然开着。

拉夫罗夫则强调，美国及其盟友煽动的侵略性言论是不可接受的，并敦促西方针对俄罗斯提出的一系列议题进行务实对话。

朔尔茨普京会晤四小时 希望看到更多俄军撤离

德国总理朔尔茨周二与俄罗斯总统普京会晤四小时，他过后在记者会上表示，俄罗斯宣布撤军是“好的迹象”，但他希望看到更多俄军离开。

朔尔茨也说：“外交解决危机的可能性远未穷尽，找到解决方案应是可能的。”他强调，欧洲的长期安全需要俄罗斯的参与。

面对外界质疑，普京称俄罗斯“当然”不希望发生战争，并愿意与西方共同寻求解决方案。“我们准备进一步合作。我们准备走上谈判的轨道。”

莫斯科周三发布了据称显示俄军结束演习后离开克里米亚地区的视频。白罗斯同日表示，俄白联合军演结束后，不会有任何俄罗斯士兵或军备留在白罗斯境内。

乌国防部与两家银行 疑遭俄罗斯网络袭击

周二，在相关各方调兵遣将的紧张时刻，乌克兰国防部和两家银行遭受网络袭击，乌方虽未直接点名，但矛头直指俄罗斯。乌克兰当局说：“不排除侵略者因为其大规模的侵略计划未能奏效，而使出肮脏的小伎俩。”

截至周三，针对乌克兰国防部网站的攻击仍在持续。美国表示，可在调查和应对方面为乌克兰提供支持。拜登周二发言时警告，若俄罗斯对美国及其盟友的企业或关键基础设施发动网攻，“我们已准备好作出回应”。