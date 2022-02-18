美国北约：撤军说法不实 俄边界增军找借口伺机入侵乌克兰 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2022年2月18日 5:00 AM 不担心俄军压境只关心无处丢垃圾俄罗斯被指准备随时入侵乌克兰，但乌克兰退休老人西丽娜对此不以为意，反而更关心“丢垃圾”的问题。西丽娜的菜园通向一条分隔乌克兰和白罗斯的小溪，在俄罗斯坦克到来之前，她习惯把垃圾丢在小溪对面的白罗斯一侧，现在则得另觅新的垃圾场。从西丽娜生锈的大门前开始的一段高速公路，是俄军在避开切尔诺贝利核灾地区的情况下前往基辅的最短路径。不过，当地居民认为，俄罗斯不会开战，并呼吁俄白乌三国像“姐妹”一样和谐相处。他们也指责美国和英国等西方国家煽动紧张局势，把乌克兰当成和俄罗斯角力的战场。（法新社） 字体大小: 小 中 大 追踪俄军动态的美国科技公司公布拍摄的最新卫星图像显示，俄军虽然把乌克兰附近部分军事配备撤走，但其他硬件设备已运抵。在白罗斯、俄罗斯西部及被俄并吞的克里米亚，仍然集结了大批军队和大量配备。另一方面，莫斯科驱逐了驻莫斯科的美国二号外交官。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 俄罗斯 美国四岁女童失踪两年 祖父家楼梯隔层被寻获 早说