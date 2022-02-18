美国北约：撤军说法不实 俄边界增军找借口伺机入侵乌克兰

追踪俄军动态的美国科技公司公布拍摄的最新卫星图像显示，俄军虽然把乌克兰附近部分军事配备撤走，但其他硬件设备已运抵。在白罗斯、俄罗斯西部及被俄并吞的克里米亚，仍然集结了大批军队和大量配备。另一方面，莫斯科驱逐了驻莫斯科的美国二号外交官。