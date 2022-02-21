俄罗斯与白罗斯延长军演 加剧俄军入侵乌克兰猜测

（莫斯科综合电）乌克兰战事一触即发之际，白罗斯国防部长赫列宁说，原定星期天（2月20日）结束的俄罗斯与白罗斯联合军事演习将延长。这项宣布加剧了西方国家指俄罗斯将入侵乌克兰的猜测。

赫列宁说，延长军事演习是因为“俄罗斯和白罗斯边境的军事活动增加”，这决定也与乌克兰东部顿巴斯地区紧张局势加剧有关。

北约指俄罗斯有3万大军在白罗斯境内，可能配合俄乌边境的俄军进攻乌克兰。莫斯科则一再否认计划攻打乌克兰。

英国首相约翰逊星期天引述美国情报，指莫斯科计划从乌克兰东部叛军控制区和乌克兰北部邻国白罗斯入侵，对基辅形成包围之势。他说：“事实上，所有迹象表明，这个行动在某种意义上已经开始。”

不过，德国外长贝尔伯克前天在慕尼黑安全会议场外主持七国集团外长会议时说，尽管乌克兰面对的威胁非常真实，但“我们还不知道莫斯科是否已经决定进攻”。她说：“在危机状况下，最不合适的做法就是，无端猜测或估计”。

约翰逊星期天接受英国广播公司（BBC）采访时说，俄罗斯总统普京可能没法理性思考，制裁威胁也许不足以阻止俄罗斯入侵乌克兰。他因此进一步警告，一旦莫斯科展开侵略行动，英美将联手阻止俄罗斯企业使用美元和英镑进行国际交易。“我们正在拟定进一步制裁计划，我们面对的很可能是1945年以来欧洲最大规模的战争。”

俄罗斯是全球最大的油气和金属出口国之一，这些产品主要以美元定价和结算，阻止俄罗斯企业以美元和英镑交易将造成沉重的打击。

俄罗斯驻联合国第一副代表波利扬斯基星期天挖苦英美情报不可信。他说：“我们不相信美国和英国的情报部门，他们多次让我们失望，让整个世界失望，让我们记住了伊拉克的大规模杀伤性武器。”

西方国家和俄罗斯的口水战持续，亲俄的分离主义分子控制的乌克兰东部顿巴斯的局势也持续恶化，星期六晚和星期天清晨持续传出爆炸声，乌克兰政府军和叛军互相指责对方开炮。

乌克兰内政部长星期六带记者巡视前线时，有数十枚迫击炮弹在他附近落下。乌方称有两名士兵阵亡，是一个多月里首次有人命伤亡。欧洲安全与合作组织说，星期六一天里，政府军和叛军发生将近2000起违反停火协议的事故，是今年来单日最高数字。

分离主义分子星期六声称粉碎乌克兰政府要以武力夺回乌东占领区的阴谋，并向媒体展示一名据称是乌克兰“间谍”的男子。男子自称受乌政府招募，走私武器和爆炸物到乌东地区，周五晚的任务是炸毁分离主义分子指挥官的吉普车。他还说乌方接头人要他避开高楼住宅，因为那是政府军的炮轰目标。

乌克兰当局否认并驳斥阴谋论为造假，并担心这类假消息最终成为俄罗斯侵略乌克兰的借口。俄罗斯否认制造“假旗行动”，反口说对当地局势感到担忧。

目前，西方国家的武器正源源不断运抵乌克兰。加拿大周六送去一批机关枪、侦察器材和步枪，波兰说将为乌克兰提供更多武器，欧盟则说正在协调对乌克兰空运医疗供应和防护设备。