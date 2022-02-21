总统泽连斯基呼吁国际社会 为乌克兰提供新安全保障

（慕尼黑综合电）乌克兰总统泽连斯基周六呼吁国际社会为乌克兰提供新的安全保障，称现有的全球体系已无法确保乌克兰的安全。

在俄罗斯随时可能进攻乌克兰之际，泽连斯基上周末到德国出席慕尼黑安全会议，全体与会者在他开始讲话前起立鼓掌。他在讲话中呼吁世界汲取“可怕的历史教训”，并责备国际社会纵容俄罗斯。

他指全球安全架构“几乎崩溃”，希望召开一场包括联合国安理会常任理事国、德国和土耳其的会议，为乌克兰提供新的安全保障。

他说：“世界在几十年前商定的规则已不再有效。它们跟不上新威胁，不能有效地克服威胁。当你需要冠病疫苗时，得到的是咳嗽糖浆。安全体系反应缓慢、崩溃了，因为世界各国自私、过于自信和不负责任。”

他提到，乌克兰1994年放弃核武，换取俄罗斯、英国和美国对乌的安全保障，但它们都没有实际行动；俄罗斯总统普京15年前在慕尼黑安全会议上表明将挑战国际安全体系，西方国家选择安抚俄罗斯，却导致乌克兰失去克里米亚。

泽连斯基说，如果西方国家如此确信俄罗斯即将发动攻击，就应该对莫斯科实施制裁。“战争开始后，我们不需要你们的制裁，我们连疆土也没有了。”

以美国为首的西方国家一再指俄罗斯即将对乌克兰展开攻击。美国总统拜登上周五说，他确信普京即将动手，乌克兰首都基辅会是攻击目标。

俄罗斯一再否认有意攻击乌克兰，但要求北约和美国就俄安全提供保障，包括禁止乌克兰加入北约。

泽连斯基说，北约应当表态乌克兰能否加入。“如果不是所有成员都想看到我们加入，或者所有联盟成员都不想看到我们加入，那就诚实一点。开放大门是好事，但我们需要开放的答案，而不是多年来避而不谈。”

泽连斯基在演讲和问答环节都很认真诚恳，也不时诙谐以对，展现他从政前的喜剧演员本色。

当他的耳机一度听不到声音时，他调侃俄罗斯发动了网络攻击。