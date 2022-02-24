俄罗斯继续集结兵力 乌克兰准备进入紧急状态

乌克兰总统泽连斯基周三签署命令，征召18岁至60岁的预备役人员入伍，但表明还没有进行总动员的必要。卫星图像显示，俄军在西部地区进行了新的人员和军备部署，并在白罗斯南部一个小型机场部署了100多辆军车。

（伦敦综合电综合电）乌克兰战云密布。在俄罗斯力挺顿涅茨克和卢甘斯克脱离乌克兰后，乌克兰开始征召预备役军人，准备全国进入紧急状态。与此同时卫星图像显示，俄罗斯继续在该国西部地区调集军人与军备。美国也宣布把部分驻欧美军转移到波罗的海三国，以加强北约东北侧翼的防卫。

乌克兰总统泽连斯基周三（2月23日）签署命令，征召18岁至60岁的预备役人员入伍，但表明还没有进行总动员的必要。乌克兰有超过20万名预备役人员。

乌克兰国家安全与国防委员会则决定在全国实施紧急状态，授权各个地方当局必要时实施宵禁、限制公共交通、加强关键基础设施的安保等。

乌克兰外交部建议公民避免前往俄罗斯，并呼吁在俄罗斯的乌克兰人立即离开。该部称，俄罗斯侵略威胁日益加剧，为在俄公民提供领事服务将越来越困难。据估计，俄境内约有300万乌克兰公民。

卫星图像显示，俄军在西部地区进行了新的人员和军备部署，并在白罗斯南部一个小型机场部署了100多辆军车。与此同时，美国也宣布把部分驻欧洲美军转移到爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，以加强北约的东北侧翼。

周三，英国外长特拉斯指出，俄罗斯极可能全面入侵乌克兰和进攻基辅。

特拉斯接受天空新闻访问时说：“我们认为，普京极有可能落实全面入侵乌克兰的计划。”她表示，进攻基辅很可能也在普京计划中。不过，她表示未能确定俄军已经开入顿涅茨克和卢甘斯克。

普京强调国家利益不容妥协

在各方继续调兵遣将的时刻，俄罗斯总统普京表明，莫斯科仍准备寻求外交解决方案，但强调俄罗斯国家利益是不容妥协的。

普京周三发表全国视频讲话：“俄罗斯一向欢迎通过直接和坦率的对话，来为最复杂的问题寻求外交解决方案。但我要重申，俄罗斯利益和人民安全是不容妥协的。因此，我们将继续壮大与促进俄陆军和空军的现代化。”

紧接在美欧之后，日本和澳大利亚周三宣布，参与制裁俄罗斯的行动。

日本宣布暂停向顿涅茨克和卢甘斯克相关人员发放签证并冻结其资产、禁止日本个人或实体与这两个地区贸易、禁止俄在日本发行和流通新的主权债券等。澳洲对俄罗斯联邦安全会议的八名成员实施旅行禁令和金融制裁，并预告随后还会有一系列制裁。据韩联社报道，韩国也可能加入制裁行列。

英国周三进一步宣布，禁止俄政府在英国出售主权债券。英国周二已将五家俄罗斯银行和三名高净值个人列入制裁名单。

中国吁通过对话协商解决问题

中国则反对制裁俄罗斯。中国外交部发言人华春莹周三说，制裁不是解决问题的根本有效途径，并呼吁通过对话协商解决问题。

俄罗斯矢言将对美方制裁作出强有力回应。观察人士指出，作为能源大国，俄罗斯有足够财力度过危机。

对于美国和欧洲的制裁行动，各地投资者认为力度有限。华尔街股市周三开市时上扬，道琼斯工业指数上升84.36点，报33,6801。欧洲各地股市也上升，扭转前两天的颓势。由于石油供应预料不会受到干扰，油价在前一天触及七年高点后于周三企稳。人们喜爱的避险资产黄金则回落，在伦敦现货黄金市场，每安士报1890美元，从周二的高点回落0.4%。