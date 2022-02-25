在普京发表对乌克兰展开特别军事行动的电视讲话后，乌克兰首都基辅便传出爆炸声，随后防空警报大响。乌克兰各地军事设施接着遭受火箭弹袭击，包括空袭敖德萨一处军事基地，造成18人死亡。

（莫斯科／基辅综合电）俄罗斯总统普京在新加坡时间周四（2月24日）上午发表全国电视讲话宣布，在乌克兰东部顿巴斯地区展开特别军事行动，实现乌克兰“去军事化和去纳粹化”。乌克兰多个城市包括首都基辅随即传出爆炸声，外长库列巴通过推特宣布俄罗斯全面入侵乌克兰。俄方声称已瘫痪乌空军设施，乌方则说打下俄军机。

普京坐在克里姆林宫的办公桌前发表讲话，桌上是一排电话，背后是俄罗斯国旗。他说：“我已决定进行一次特别军事行动，目标是保护在过去八年中，遭受欺凌和种族灭绝的人民。为此，我们将实现乌克兰的去军事化和去纳粹化，并将那些对平民，包括俄罗斯公民，犯下无数血腥罪行的人送上法庭。”

俄罗斯总统普京在开战前发表电视讲话，已授权俄军在乌克兰东部顿巴斯地区采取特别军事行动保护当地民众，呼吁乌克兰士兵立即放下武器回家。（路透社）

普京讲话结束几分钟后，黎明前宁静的基辅传出爆炸声，随后防空警报大作。据乌克兰国际文传电讯社报道，乌克兰各地军事设施遭火箭弹袭击，俄军在南部港口城市敖德萨和马里乌波尔登陆，基辅鲍里斯波尔机场附近传出枪声。敖德萨、马里乌波尔、距离俄乌边界仅35公里的东北大城市哈尔科夫、顿涅茨克州政府所在城市克拉马托尔斯克等地，也传出爆炸声。敖德萨地方政府说，俄军空袭一处军事基地，造成18人死亡。

俄军车已从白罗斯跨过边界进入基辅州。乌克兰内政部警告，基辅是俄军的攻击目标，呼吁民众前往避难所躲避。乌边防军说，受到来自五个地区，包括南部克里米亚和北部白罗斯的炮击，与克里米亚接壤的赫尔松州有至少三名边防军人死亡和数人受伤。另外，内政部长助手说，至少八人在俄炮火中死亡，另有九人受伤。

俄罗斯国防部声称，昨天已摧毁70多个军事目标，包括11座机场，乌克兰的空军设施已经瘫痪。乌克兰则说击落了六架俄军飞机和直升机，并在卢甘斯克城市夏斯季耶打死50名俄军士兵，守住该市。夏斯季耶位于政府军和分离主义分子交战的前线。

战火点燃后，乌克兰首都基辅不少民众在路旁围观炮弹残骸。（法新社）

战火点燃后，乌克兰首都基辅火车总站挤满了准备逃难的人群。（彭博社）

乌克兰宣布与俄断交

战事爆发后，乌克兰总统泽连斯基宣布与俄国断交，关闭领空，全国实施戒严。他呼吁国民保持冷静，尽可能留在家中，但昨天离开基辅的公路挤满了车辆。

普京说，他的计划不包括占领乌克兰，并呼吁乌克兰军人放下武器，停止对抗俄军。俄国防部说，这一轮军事行动的目标是瘫痪乌克兰的军事基础设施、防空系统和拥有高精准武器的空军部队，而不会攻击城市。

彭博社报道称，普京似乎打算进行一场促使乌政权更迭的大规模战役，而不只是接管顿巴斯地区。

俄罗斯也暂停了亚速海的商业航运，但允许黑海的俄港口继续运作。乌克兰驻土耳其大使呼吁安卡拉封锁进出黑海的博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，回应俄方的入侵行动。

俄罗斯黑海舰队和商业航运进出黑海必须经过这两个海峡。根据《蒙特勒关于海峡制度公约》，土耳其拥有这两个海峡的控制权；但土耳其作为北约成员国，乌克兰提出的要求让它为难。土耳其总统埃尔多安曾说，安卡拉将尝试在不放弃与莫斯科或基辅的双边关系的情况下，处理这场危机，但也说俄对乌的举动是不可接受的。

西方国家誓言进一步制裁俄罗斯

国际社会昨天齐声谴责莫斯科，西方国家誓言进一步制裁俄罗斯。美国总统拜登说，俄罗斯的行动将带来灾难性伤亡，全球将向俄罗斯追究责任。美国常驻联合国代表将向安理会提呈议案，谴责俄罗斯。

北约谴责俄对乌“鲁莽和无端的攻击行动”，并宣布启动防御计划，但重申没有计划派兵到乌克兰。欧盟说俄罗斯必须为攻击乌克兰“负责任”。欧盟和七国集团也召开紧急会议商讨对策和制裁配套。

联合国秘书长古特雷斯向普京发出激切呼吁，希望他基于人道，停止对乌克兰的军事进攻。中国外交部发言人华春莹呼吁各方共同努力，给和平一个机会。她指出，通过对话协商和谈判，能够尽快把局势缓和下来，并说要基于事实来判断，不认同西方媒体称俄行动为“入侵”。