把俄罗斯踢出SWIFT 西方国家为什么犹豫了？

俄罗斯2月24日进攻乌克兰后，国际社会对制裁俄罗斯的呼声高涨。众多制裁手段中，有一个号称“核选项”的“SWIFT”，但它也是把双面刃，可能造成“伤敌一千，自损八百”的后果，西方世界至今还未动用这个终极绝招。

1. 什么是SWIFT?

SWIFT，中文全称“环球银行金融电信协会”（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication），是一个连接全球银行业的通信系统，在国际金融机器中扮演非常重要的角色。

SWIFT建立于1973年，总部位于比利时首都布鲁塞尔。它出现后取代了当时的电传网络（telex network），让跨银行、跨国的资金流动能够快速而安全地进行。

目前，SWIFT每天要处理的交易指令多达4200万个，交易来自200多个国家和地区的上万家金融机构。

2. 为什么西方国家考虑用SWIFT制裁俄罗斯？

因为SWIFT可以成为对抗俄罗斯的一个强有力的金融武器。

支付基础设施是银行系统的核心，将俄罗斯踢出SWIFT意味着限制俄罗斯进入全球资金流动，俄罗斯企业将难以进口或出口，或取得海外融资。

2月24日，俄罗斯首都莫斯科一家外汇兑换商门外。（彭博社）

2014年俄罗斯吞并克里米亚时，美国就曾考虑将俄罗斯踢出SWIFT。俄罗斯前财政部长库德林（Alexei Kudrin）当时估计，没有SWIFT，俄罗斯的国内生产总值将在一年内萎缩5%。

另外，《金融时报》指出，此举还会损害俄罗斯从石油和天然气出口获利的能力，而出口石油和天然气占到了俄罗斯国内收入的40%。

虽然俄罗斯仍然可以在没有SWIFT的情况下，与其他国家进行银行交易，但这不仅将花费大量人力，也会更昂贵。

3. 俄罗斯反应如何？

2014年面对被踢出SWIFT的威胁后，俄罗斯便开始建立自己的支付系统，但根据彭博社，俄罗斯银行的这套系统，至今只有约400家国内外银行使用。

另外，中国人民银行去年与SWIFT合作开发的系统，也可供俄罗斯使用。

尽管如此，美国大西洋理事会指出，这两个平台都比SWIFT小，不足以抵挡俄罗斯被踢出SWIFT的痛苦。但俄罗斯高级官员表示，若俄国真被踢出SWIFT，他们有信心在短时间内找到替代方案。

4. 为什么西方国家还没行动？

主要有以下四个原因：

1）西方阵营意见不一致

支持将俄罗斯踢出SWIFT的有乌克兰、英国和加拿大。乌克兰外交部长库莱巴（Dmytro Kuleba）24日在推特上写道：“每一个还在犹豫俄罗斯是否应该被踢出SWIFT的人都必须明白，他们的手上将沾满无辜乌克兰男人、女人、儿童的鲜血。”

24日的七国集团（G7）电话会议上，英国首相约翰逊和加拿大总理特鲁多，也支持将俄罗斯踢出SWIFT。约翰逊表示，西方盟国之间“团结至关重要”，并警告“西方若不作为或反应不足，后果将不堪设想”。

好些欧盟国家和美国则表示谨慎。德国总理朔尔茨表示，德国对如此戏剧性的举动持保留态度。荷兰首相吕特则说，踢出俄罗斯之前需要做更多评估。

美国总统拜登接受采访时说：“这始终是一种选项，但现在，这不是欧洲其他国家希望采取的立场。”

2）欧洲国家利益受损

欧洲国家之所以谨慎，是因为此举可能对各自国家的经济造成损失。俄罗斯是欧盟第五大贸易伙伴，欧盟也向俄罗斯出口机械、运输设备、化学品和制成品。一旦俄罗斯被踢出SWIFT，那么欧盟和俄罗斯之间的贸易往来将更困难。

俄罗斯巴什科尔托斯坦（Bashkortostan）一处油田。（彭博社）

此外，俄罗斯还是欧盟重要的石油和天然气来源国。SWIFT切断之后，欧盟国家购买俄罗斯石油和天然气就只能用现金交易。因此，有欧盟高级官员接受《金融时报》采访称，切断俄罗斯SWIFT就像“打开潘多拉魔盒”。

3）对加密货币的担忧

俄罗斯被踢出SWIFT之后，一部分交易可能通过加密货币进行。在西方央行已经对加密货币有所担忧的情况下，踢出俄罗斯意味着支持使用加密货币，来绕过制裁。

​​​4）SWIFT的中立性

虽然历史上SWIFT曾将伊朗和朝鲜踢出该系统，但是作为国际银行间非盈利的合作组织，SWIFT始终强调其中立性。

《悉尼先驱晨报》引述SWIFT发言人的话说：“对任何国家和个体进行制裁的决定，完全取决于全体成员国的政府机关和立法者。”

俄罗斯2020年通过SWIFT完成的交易数占SWIFT全年交易数的1.5%。