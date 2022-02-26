俄军渗入首都基辅 普京称愿同乌方谈判

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯大军节节逼近乌克兰首都，据报道先头部队周五已经渗入基辅。联合国难民署警告，如果战火持续，乌克兰可能涌现500万难民，周遭国家得承受难民潮冲击。在这烽火蔓延时刻，中国国家主席习近平表示，支持俄乌通过谈判解决问题；普京对此回应，愿同乌方开展高级别谈判。

乌克兰国防部周五下午表示，俄军已出现在基辅西北部的奥博隆区（Obolon）。据法新社报道，俄军一支先头部队已经渗入。目击者看到两辆身份不明的装甲车经过，他们也看到两具看来是俄军士兵的尸体。在场的乌克兰士兵不准法新社记者上前查看。

奥博隆区距离乌克兰总统府只有约12公里。

据报道，基辅周五早上传出两次爆炸巨响，好些民宅受波及。乌克兰国防部早前预计，俄军周五迟些时候就会开到基辅外围。乌克兰当局已经调集军人，在首都内外严阵以待。当局也呼吁民众反抗，除了通报俄军动向之外，也制作汽油弹攻击敌人。

俄国国防部发言人科纳申科夫昨天也通报说，俄军在基辅郊区的戈斯托梅利机场区域成功实施空降行动，200多架直升机参与行动。目前，俄军空降兵主力部队已在戈斯托梅利机场与此前空降的士兵会合，从西侧封锁了基辅。俄罗斯国防部也说，东边的亲俄部队也在俄军支援下推进。

从北方南下的俄军也攻占了废弃几十年的切尔诺贝利核电站，分析认为俄军攻下核电站，因为它位于战略要地。俄军借由这条路线，可以最快地开到基辅。

当前战况明显对乌克兰不利。西方高级情报官员指出，乌克兰防空系统基本已被摧毁。俄方表示，到昨天为止，俄军摧毁了118个乌克兰军事设施，其中包括11个军用机场、13个指挥与通讯中心、14个S-300防空导弹发射台以及36个雷达。

欧美重申没意愿介入

尽管乌克兰局势危急，美欧国家重申没有意愿介入。

英国武装部队希佩周五在英国下议院回答议员提问时表示，“英国和北约军队不应该也绝不能在乌克兰发挥积极作用。”

美国国防部也只宣布，数天内增派7000名美军到德国，以保证北约盟国的安全。这将使在欧洲的美军人数增至1万2000名。

乌克兰总统泽连斯基批评美国和欧洲国家的制裁没让俄军停止行动，他周五再促请欧盟加快和加大对俄制裁。欧盟领导人早前同意对俄实施新一轮制裁，但乌克兰似乎不满意；法国昨晚透露，欧盟财政部长同意，再进一步加大制裁力度，为此蒙受折损也在所不惜。

泽连斯基摆出绝不屈服姿态的同时也说，愿意同俄罗斯会谈，讨论俄国军事行动。乌克兰总统办公室顾问也说，乌克兰准备与俄国讨论乌克兰的中立地位问题。

俄罗斯外长拉夫罗夫25日在记者会上表示，只要乌克兰武装部队放下武器，俄方随时可以进行谈判。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25日晚向媒体宣布，普京准备派代表团前往白罗斯首都明斯克，与乌克兰代表团进行谈判。”但是，据了解，乌克兰建议，会议改在波兰的华沙举行，过后再无反应，似乎是拒绝了。

中国国家主席习近平周五与俄罗斯总统普京通电话，表示中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题。据中国央视报道，普京回应时表示，俄方愿同乌方开展高级别谈判。

联合国儿童基金会欧洲及中亚主任艾芙珊汗估计，如果乌克兰战火持续，最终出逃人数可能多达500万人。自俄军进攻至今，乌克兰估计已有10万人逃亡。

罗马尼亚表示，周四约1万名乌克兰人越过边界入境。周五，另有数以万计的乌克兰妇孺继续越界进入波兰、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克。