俄军彻夜炮轰多城遭遇顽强抵抗 西方国家加大力度支援乌克兰

首都基辅郊区的战事越来越激烈，乌克兰总统泽连斯基称乌军挡住了俄军的攻势。俄军导弹击中基辅西南城市瓦西里基夫的储油库引发大火，市长巴拉西诺维奇指俄军想要赶尽杀绝和毁灭一切。

（基辅综合电）俄罗斯军星期六彻夜炮轰乌克兰多个城市，星期天攻入东北部城市哈尔科夫，也封锁南部的赫尔松和别尔江斯克。不过西方国家官员说，俄罗斯要速战速决的攻势遭遇顽抗，西方国家把握时间加大力度支援乌克兰。俄罗斯总统普京随即下令俄军核武部队进入戒备状态，他也指责西方国家对俄罗斯采取“非法制裁”与发表咄咄逼人的言论。

星期天破晓前，距离乌俄边界仅35公里的哈尔科夫市中心出现了俄军车队，该市多个地点传出枪声。哈尔科夫州长西涅古波夫呼吁市民不要外出，乌军正与俄军作战。几个小时后，他声称乌方仍控制这个180万人口的城市。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫星期天也说，俄军已封锁赫尔松（Kherson）和别尔江斯克（Berdyansk），控制了亚速海港口格尼奇斯克（Genichesk），以及赫尔松附近一座机场。

他说，截至星期天，俄军摧毁了乌克兰975座军事设施，击落八架战斗机、七架直升机和11架无人机。他也声称大批乌军人投降，其中哈尔科夫附近一个防空导弹部队周六投降，有470多人被俘虏。

首都基辅郊区的战事也越来越激烈，乌克兰总统泽连斯基称乌军挡住了俄军的攻势。俄军导弹击中基辅西南城市瓦西里基夫（Vasylkiv）的储油库引发大火，市长巴拉西诺维奇指俄军想要赶尽杀绝和毁灭一切。

基辅市民纷纷躲到地铁站和酒窖避难，一个孕妇还在地铁上诞下女婴。躲在公寓地下层的32岁孕妇斯尼特科说：“那是巨大爆炸，非常紧张，我不停地颤抖。”

乌方表示将与俄代表 举行“无预设条件”会谈

泽连斯基昨天早前也表示准备与俄罗斯谈判，但拒绝在莫斯科建议的地点白罗斯戈梅利市（Gomel）。不过，新加坡时间昨晚10时，乌克兰总统办公室突然说，乌克兰代表团将在该国与白罗斯的边境与俄罗斯代表举行“无预设条件”会谈。

美国国防官员告诉彭博社，有迹象表明，乌克兰的防御力量出乎意料地强大，俄军未能建立全面的空中优势，莫斯科对攻势进展缓慢而感到沮丧。不过，莫斯科至昨天只动用一半军力，下来几天的发展可能对乌极为不利。一名熟悉莫斯科进攻计划的俄国官员说，实现这一轮军事行动目标的时间是一到两周，而不是几天。

英国外长特拉斯警告，俄乌战争可能拖延数年，国际社会须警惕莫斯科“可能动用更糟糕的武器”。

她接受英国天空新闻台采访时说：“这很可能是普京末日的开始，我担心他决意使用最不光彩的手段。我们确实必须为俄罗斯动用更糟糕的武器做好准备。”

西方国家受乌军顽强斗志鼓舞，正加紧运送武器和必需品给乌克兰。德国和意大利宣布，各运送500枚毒刺型地对空导弹和1000套反坦克武器。葡萄牙、希腊、捷克、波兰和罗马尼亚等国家也宣布，要给乌克兰提供军事物资。

预料，欧盟也将提议，欧盟27国一起封锁领空，不让俄罗斯客机飞越。早前，多个欧洲国家已经个别表明，禁止俄罗斯航空公司客机进入。

美东时间周六，美国白宫发表声明称，决定将部分俄罗斯银行排除出环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统。参与这份联合声明的包括美国、德国、法国、英国、意大利、加拿大以及欧盟委员会。

舆论形容这一制裁犹如按下“金融核弹”按钮，它把一国的金融贸易系统的对外联系全部切断。

延烧四天的战火迫使数以万计的乌克兰人出走。联合国难民署昨天说，逃离家园的乌克兰人多达37万人。超过15万人逃到波兰、逾7万人进入匈牙利、近5万人逃入罗马尼亚、至少2万5000人到摩尔多瓦避难。此外，还有16万人离家，在乌克兰其他地方藏身。