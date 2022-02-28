拜登曾对普京说：“我认为你没有灵魂”

（纽约讯）美国总统拜登2011年出任副总统时曾在莫斯科与俄罗斯总统普京会面，据拜登后来忆述，他当时直视普京，告诉他“我认为你没灵魂”，普京笑着回应道“我们了解彼此”。

如今，随着美国寻求团结世界以助乌克兰抵抗俄罗斯入侵，两人对彼此的了解正受到前所未有的考验。尽管美俄不准备像60年前一样直接开战，但两名领导人的交锋，可能对世界秩序产生巨大且长远的影响。

《纽约时报》分析指出，拜登和普京都是冷战的孩子，同样在美国和苏联之间的冲突可能摧毁世界的阴霾下成长、接受教育和组织家庭。然而，两人对冷战结束的解读截然不同：拜登认为这是自由和民主的胜利，普京则视其为俄罗斯及其人民的灾难。

俄罗斯进攻乌克兰后，拜登谴责普京是“侵略者”，誓言要让他成为“国际舞台上的贱民”。普京则趁美国国内分裂难达共识之际，考验拜登的勇气。

曾与拜登在参议院外交委员共事的美国前官员洛文斯坦（Frank Lowenstein）形容：“他们来自两个不同星球，很难看到他们会如何交集。”

拜登支持基于规则的国际秩序，普京则试图破坏这种国际秩序。洛文斯坦说：“拜登几乎就像是旧秩序化身。普京则在某种程度上代表着新的秩序缺失。”

过去几周，拜登不断与其顾问和情报官员琢磨普京的想法，试图打翻普京的算盘，但未能成功。据拜登的团队评估，普京在冠病疫情期间日益孤立，思想似乎越来越极端，并更加重视自己的政治遗产。一些美国官员甚至认为，普京的心理状态有问题。

普京执政初期曾寻求让俄罗斯融入西方，但前苏联国家格鲁吉亚和乌克兰分别于2003年和2004年爆发革命并迎来亲西方政府后，普京怀疑美国是幕后黑手，并密谋推翻。2007年，他在慕尼黑安全会议上抨击美国主导的国际秩序，自此与西方决裂。

2008年，俄罗斯与格鲁吉亚爆发战争。2014年，俄罗斯吞并乌克兰克兰克里米亚地区，并于今年2月再度入侵乌克兰。

拜登面对的挑战是：如果普京正试图在执政后期扭转1991年苏联解体的“不公正”历史，重建俄罗斯帝国，传统的威慑和外交工具可能无法让他放弃这个任务。因此，拜登不断强调美欧团结抗俄的重要性。

两人相互低估对方

如果说拜登低估了普京，那么普京同样可能小觑了拜登。美国和俄罗斯分析人士说，美国去年夏季匆忙从阿富汗撤军，普京可能由此判断，美国不会派兵到乌克兰，也不会对俄罗斯的侵略行动作出强烈抵抗。

尽管批评者认为拜登不够强硬，但他在过去几周毫不留情地指责俄罗斯，并将欧洲盟友大致拉到同一阵线上。

上周五，美国和欧盟都宣布对普京个人实施制裁。