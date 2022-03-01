俄罗斯乌克兰代表团会面谈判

俄罗斯总统普京周一与法国总统马克龙通电话时表示，唯有乌克兰处于中立、“去纳粹化”和“去军事化”，以及外界正式承认俄罗斯对克里米亚的所有权，乌克兰危机才有可能解决。乌克兰外长库列巴谈判前表明，乌克兰不会在会谈中投降，也不会放弃一寸领土。

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯与乌克兰周一举行谈判。乌方表明会谈主要目标是要俄罗斯立即停火和撤军，俄方希望能与乌方达成一项符合双方利益的协议。新加坡时间昨晚10时左右，谈判暂停，11时又继续。至截稿时仍未有任何宣布。

俄罗斯总统普京周一与法国总统马克龙通电话时表示，唯有乌克兰处于中立、“去纳粹化”和“去军事化”，以及外界正式承认俄罗斯对克里米亚的所有权，乌克兰危机才有可能解决。

两国代表团在乌克兰和白罗斯边界靠近普里皮亚季河的一个地点会面，谈判从当地时间下午2时（新加坡时间昨晚7时）开始。三个多小时之后，乌克兰内政部长顾问赫拉申科在Telegram说：“乌俄会谈已经结束。”

乌克兰外长库列巴谈判前表明，乌克兰不会在会谈中投降，也不会放弃一寸领土。乌克兰总统泽连斯基说，他愿意“尝试”会谈，但质疑会谈可取得任何成果。

周一，乌克兰战事进入第五天。乌克兰军方说，俄军继续对乌克兰机场、指挥所、防空系统等进行火力打击。俄军仍试图在某些战线向前推进，不过进攻速度已经放慢。

据报道，俄军周一占领了南部两个小城镇别尔江斯克（Berdyansk）和安赫德（Enerhodar），并袭击了马里乌波尔（Mariupol），它们距离乌克兰东部接触线最南端仅20公里。据了解，大约3万名乌克兰士兵在接触线修建了战壕，抵抗从东部分离势力控制地区进犯的俄军。

首都基辅周一上午有两个地方再次传出爆炸巨响。美国星期天发出的卫星图象显示，大批俄军部队和坦克还在基辅60多公里外。

在北方战场，据英国国防部最新数据，俄军仍被挡在切尔尼希夫（Chernihiv）周围，以及乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv）附近。

英国唐宁街发言人说，乌克兰总统泽连斯基星期天与英国首相约翰逊通电话，强调接下来24小时对乌克兰是关键时刻。

美官员：白罗斯将加入攻打乌克兰

美国国防部匿名高官说，俄军在初期战事中受挫，如今可能改变战略，转向围城战，以制造更大破坏。这类战术一般把敌人据点困死、切断各种供应及逃生路线。

昨天，俄国国防部长绍伊古报告，俄国战略导弹部队、北方舰队和太平洋舰队、远程航空兵的执勤力量均已加强，开始战备值班。27日，普京下令将包括核武部队的威慑力量调至特殊战备状态。

欧美媒体报道，白罗斯即将加入攻打乌克兰，意味战争会进一步扩大。《华盛顿邮报》引述美国官员的话说，白罗斯准备加入俄罗斯入侵乌克兰的行动。

针对乌克兰战争的联合国大会特别会议，在纽约时间周一早上10时（新加坡时间昨晚11点）召开，但许多国家要发言，预计到周二才可能表决。

世界多国周一表示，当务之急是各方保持克制，避免乌克兰局势进一步恶化。好些国家也表态，愿助力和平解决冲突。

在外交战线上，泽连斯基周一发表视频演讲，再次呼吁欧盟立即授予乌克兰成员国资格。欧盟委员会主席冯德莱恩过后明确表示，“乌克兰是欧盟的一员”，希望乌克兰加入欧盟。但对于“快速入盟”，冯德莱恩未置可否；她表示，乌克兰入盟“有一个过程”。

在几轮金融贸易制裁及封锁领空之后，这两天有多家美欧企业宣布要撤出俄罗斯，包括英国石油公司（BP）、银行集团汇丰、飞机租赁公司AerCap等。据了解，俄罗斯使用中的商用飞机超过半数是租赁的，大多来自国外的公司。

俄罗斯股市汇率大跌

作为对欧盟的反击，俄罗斯昨天宣布，禁止包括所有欧盟成员国在内的36个国家的航班进入其领空。俄罗斯是欧洲和中日韩等亚洲国家之间的重要飞行航道。

受地缘政治局势紧张影响，俄国金融市场昨日出现大幅震荡。俄国两大主要证券交易指数早盘低开，莫斯科证券交易所股指和俄罗斯交易系统股指开盘跌幅分别为8.47%和13.68%。当天，卢布汇率创历史最低，一度滑落30%。俄国央行宣布，将基准利率提升一倍至20%。