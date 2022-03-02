俄军或快攻占基辅 “无差别轰炸”料造成更多平民死伤

（基辅综合电）俄罗斯军队持续加强炮轰乌克兰主要城市之际，地面部队继续向首都推进，且规模不断加大，可能即将动手尝试攻占基辅。西方官员认为，战事已进入新阶段，俄军为了镇压抵抗可能进一步采取无差别化战略，使乌军和平民面临更惨重的伤亡。

乌克兰内政部昨天说，俄军炮轰基辅电视塔，导致广播中断。俄罗斯国防部也向基辅居民发出警告，要他们弃家逃亡，因为俄军即将对乌军目标展开空袭。

卫星图像显示，周一晚间朝基辅开去的俄军车队绵延逾65公里，比早前的27公里长得多。俄军在白罗斯南部地区也部署了更多地面部队和攻击直升机。

英国国防部周二说，情报显示，俄军向基辅缓慢挺进，可能是因为后勤出状况。不过，俄军加大了炮轰力度，平民的伤亡风险大大提高。

乌克兰军方则说，过去一天俄方不断重整与集结部队，应是为攻占基辅及其他主要城市做准备。

美国官员也预测，俄军会在几天内试图包围基辅。由于遭遇顽强抵抗，加上一些部队因策划不周而物资短缺，俄军下来可能改变战术，采取更凌厉的攻势。

在乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv），市中心的行政大楼和住宅区周一遭俄罗斯导弹击中，至少11人死亡，数十人受伤。

乌东马里乌波尔市（Mariupol）也遭激烈炮轰，电源被切断，多处民用设施受损，许多平民死伤。该市和附近的沃尔诺瓦哈市（Volnovakha）位于克里米亚与乌东分离地区之间，是俄军的热点目标。

专家指出，俄军一边在准备攻打基辅和其他主要城市，一边则试图把在乌克兰西南和东南的攻击力量串联起来。这两个战略都将危及更多平民。

另据人权组织和乌克兰官员说，俄罗斯在攻击行动中动用了国际公约禁止的集束炸弹和真空弹。

至于前线的伤亡情况，双方都没有透露具体折损。不过，乌军方昨天报告，一个小镇遭火箭炮攻击，有70名士兵阵亡。

欧盟外交政策专员博雷尔说：“俄罗斯的军事行动愈加残酷，乌克兰武装部队正奋勇抵抗。有许多平民死伤……躲入避难所和逃离战争的人越来越多。”

法国总统马克龙周一与俄总统普京通电话，敦促他不要攻击平民和民用基础设施。

周二，乌外长库列巴在联合国裁军会议上指俄罗斯对平民目标进行“无差别轰炸”，并要求召开特别会议讨论俄国侵乌对全球和平与安全构成威胁。

会上播放俄防长绍伊古预录的视频讲话时，乌克兰和多国代表都离场表示抗议。绍伊古在视频中指称，乌克兰一直在争取获得核武器，而它也仍拥有这些武器的科技，俄罗斯“不能不对这真正的危险做出回应”。另据俄媒报道，绍伊古说，俄罗斯将继续在乌克兰的军事行动，直到达成“不再受西方威胁”的目标为止。

俄乌首轮谈判没成果

俄乌代表团周一在白罗斯举行了五小时的谈判，但没有成果。俄媒体昨天引述消息报道，第二轮谈判将在今天举行。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，普京已听取了首轮谈判的简报。他强调，西方制裁绝无法迫使俄罗斯改变对乌立场。

乌克兰总统泽连斯基周一促请西方考虑设立禁飞区，禁止俄飞机越过乌领空。美方已排除这个可能性，理由是要避免美俄两大拥核国爆发冲突。