俄军或快攻占基辅 “无差别轰炸”料造成更多平民死伤

来自 / 联合早报

整理 /
李秈霓

发布 / 2022年3月2日 5:00 AM

靠近俄罗斯边境的乌克兰第二大城市哈尔科夫近日持续遭到俄军攻击。昨天，俄军导弹击中市中心的市政大楼及周边地区，造成多人死伤。（法新社）
靠近俄罗斯边境的乌克兰第二大城市哈尔科夫近日持续遭到俄军攻击。昨天，俄军导弹击中市中心的市政大楼及周边地区，造成多人死伤。（法新社）

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（基辅综合电）俄罗斯军队持续加强炮轰乌克兰主要城市之际，地面部队继续向首都推进，且规模不断加大，可能即将动手尝试攻占基辅。西方官员认为，战事已进入新阶段，俄军为了镇压抵抗可能进一步采取无差别化战略，使乌军和平民面临更惨重的伤亡。

乌克兰内政部昨天说，俄军炮轰基辅电视塔，导致广播中断。俄罗斯国防部也向基辅居民发出警告，要他们弃家逃亡，因为俄军即将对乌军目标展开空袭。

卫星图像显示，周一晚间朝基辅开去的俄军车队绵延逾65公里，比早前的27公里长得多。俄军在白罗斯南部地区也部署了更多地面部队和攻击直升机。

英国国防部周二说，情报显示，俄军向基辅缓慢挺进，可能是因为后勤出状况。不过，俄军加大了炮轰力度，平民的伤亡风险大大提高。

乌克兰军方则说，过去一天俄方不断重整与集结部队，应是为攻占基辅及其他主要城市做准备。

美国官员也预测，俄军会在几天内试图包围基辅。由于遭遇顽强抵抗，加上一些部队因策划不周而物资短缺，俄军下来可能改变战术，采取更凌厉的攻势。

在乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv），市中心的行政大楼和住宅区周一遭俄罗斯导弹击中，至少11人死亡，数十人受伤。

乌东马里乌波尔市（Mariupol）也遭激烈炮轰，电源被切断，多处民用设施受损，许多平民死伤。该市和附近的沃尔诺瓦哈市（Volnovakha）位于克里米亚与乌东分离地区之间，是俄军的热点目标。

专家指出，俄军一边在准备攻打基辅和其他主要城市，一边则试图把在乌克兰西南和东南的攻击力量串联起来。这两个战略都将危及更多平民。

另据人权组织和乌克兰官员说，俄罗斯在攻击行动中动用了国际公约禁止的集束炸弹和真空弹。

至于前线的伤亡情况，双方都没有透露具体折损。不过，乌军方昨天报告，一个小镇遭火箭炮攻击，有70名士兵阵亡。

欧盟外交政策专员博雷尔说：“俄罗斯的军事行动愈加残酷，乌克兰武装部队正奋勇抵抗。有许多平民死伤……躲入避难所和逃离战争的人越来越多。”

法国总统马克龙周一与俄总统普京通电话，敦促他不要攻击平民和民用基础设施。

周二，乌外长库列巴在联合国裁军会议上指俄罗斯对平民目标进行“无差别轰炸”，并要求召开特别会议讨论俄国侵乌对全球和平与安全构成威胁。

会上播放俄防长绍伊古预录的视频讲话时，乌克兰和多国代表都离场表示抗议。绍伊古在视频中指称，乌克兰一直在争取获得核武器，而它也仍拥有这些武器的科技，俄罗斯“不能不对这真正的危险做出回应”。另据俄媒报道，绍伊古说，俄罗斯将继续在乌克兰的军事行动，直到达成“不再受西方威胁”的目标为止。

俄乌首轮谈判没成果

俄乌代表团周一在白罗斯举行了五小时的谈判，但没有成果。俄媒体昨天引述消息报道，第二轮谈判将在今天举行。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，普京已听取了首轮谈判的简报。他强调，西方制裁绝无法迫使俄罗斯改变对乌立场。

乌克兰总统泽连斯基周一促请西方考虑设立禁飞区，禁止俄飞机越过乌领空。美方已排除这个可能性，理由是要避免美俄两大拥核国爆发冲突。

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