俄军称攻破乌克兰南部港市赫尔松 基辅等主要城市遭猛烈炮轰

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周三说，俄军已控制克里米亚以北的赫尔松。不过，赫尔松市长科雷哈耶夫称，赫尔松仍在乌方控制中。乌克兰总统顾问也说，赫尔松尚未沦陷，两军仍在当地进行巷战。

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯周三宣称，攻破乌克兰南部港市赫尔松，这是俄军入侵乌克兰一周以来，拿下的第一个地区首府。俄军伞兵同日降落乌克兰第二大城市哈尔科夫，与当地的乌方守军展开激烈巷战。俄军也对乌克兰首都基辅、马里乌波尔和切尔尼戈夫等主要城市展开猛烈的空袭和炮轰。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周三说，俄军已控制克里米亚以北的赫尔松（Kherson）。不过，赫尔松市长科雷哈耶夫称，赫尔松仍在乌方控制中。乌总统顾问也说，赫尔松尚未沦陷，两军仍在当地进行巷战。

俄军也包围了另一座南部城市马里乌波尔（Mariupol）。该市市长说，自周二晚就受到不间断的猛烈炮击，好多平民死伤，一些地区失去水供。

俄罗斯还声称，控制东南部扎波罗热核电站（Zaporizhzhya）周边区域。但乌方说，该核电厂仍在乌方控制中。国际原子能机构（IAEA）周三针对此事召开紧急会议，并敦促俄军不要影响核电站的运作，并避免可能引发核安全事件的战斗。

俄军在南部战线取得一些进展，但在东部和北部则进展缓慢。面对俄军越来越猛烈的炮击，两大城市基辅和哈尔科夫（Kharkiv）仍在坚守。

乌军说，俄伞兵周三空降哈尔科夫，立即与乌方地面部队交火，并袭击一家医院。同日，该市议会大楼被俄军巡航导弹击中。

过去两天，俄军对哈尔科夫的炮轰尤其猛烈，市中心多处受到严重破坏，市议会大楼昨天下午遭巡航导弹击中。当地官员周三说，过去24小时哈尔科夫至少有21人死于炮击。另据当地紧急部门，周三又有四人在炮击中丧命，九人受伤。斯洛文尼亚驻哈尔科夫领事馆周二也被俄火箭弹摧毁。

在基辅，地铁站已成为居民过夜的避难所。俄军周二轰炸该市一座电视塔，造成至少五名平民死亡。

乌克兰紧急部门说，俄罗斯入侵已造成超过2000名乌平民丧命。英国防长华莱士预计，俄军下来会变得更加残暴。

可获特赦及补偿金 乌克兰吁俄军缴械

乌克兰防长列兹尼科夫周一在社交媒体发文，指责俄罗斯将军人变成“杀人犯”。他向俄军士兵喊话，若他们缴械投降，就可获得全面特赦以及500万俄罗斯卢布（约6万2000新元）的补偿。目前，乌境内估计有14万9000名至20万名俄士兵。

西方国家担心，俄军没取得预期战绩，现在看来正在改变战略，先围困目标城市，并展开猛烈炮轰，然后才调动大军开入。这必然会造成惨重的人命伤亡。

俄乌已就停火进行初步接触，但未能取得成果。克里姆林宫发言人佩斯科夫周三说，第二轮谈判预计当晚举行，俄方已做好准备，但不确定乌方是否会出席。

虽然北约一再重申不会与俄罗斯冲突，不过，北约秘书长斯托尔滕贝格周二透露，北约在30个不同地点的100多架飞机保持高度戒备，从波罗的海到地中海部署了超过120艘舰船，英国、美国和其他盟国正在向北约东部地区部署成千上万名士兵。

据联合国难民署，开战以来有近87万5000人从乌克兰逃到邻近国家，这可能演变成为本世纪欧洲最大的难民危机。欧盟委员会周三提议为逃离乌克兰战争的人提供临时保护，包括赋予他们居留权以及就业和社会福利。

联合国大会料于周三通过谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议案，同时要求莫斯科停止战斗与撤军。海牙国际法庭则定下周一和二就乌克兰指控俄罗斯在其境内策划种族灭绝行为，举行公开听证会。