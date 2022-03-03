拜登：俄罗斯入侵乌克兰是“严重的误判” 重申不会派兵到乌克兰

（华盛顿综合电）美国总统拜登周二发表国情咨文演说时指俄罗斯入侵乌克兰是“严重的误判”，他再度称俄罗斯总统普京为“独裁者”，誓言美国势必让俄罗斯付出高昂代价。不过，拜登也重申，美国不会派兵进入乌克兰与俄军对抗。

这是拜登就任总统以来首次向美国国会两院议员发表国情咨文演说。当天也是俄罗斯入侵乌克兰的第六天，在长达一小时的演说中，拜登把前15分钟用来声讨俄罗斯及阐述美国的立场和行动。当晚，众多议员佩戴乌克兰国旗颜色的黄蓝绶带或身穿黄蓝色服饰。

拜登说，普京“认为自己可以开进乌克兰，世界就会俯首。相反他遭遇了他从未想过的铜墙铁壁。他遭遇了乌克兰人民”。

拜登随即呼吁全场起立，表明美国与乌克兰人民站在同一阵线。全体议员和嘉宾立即起立鼓掌。应邀出席此次演讲的乌克兰驻美国大使马尔卡洛娃将手放在心口，并说“谢谢”。

拜登接着警告说：“一位俄罗斯独裁者，侵略他国，会在全世界付出代价……虽然他可能会在战场上有所斩获，但从长远来看，他将付出持续的高昂代价。”

拜登脱稿补充说：“他还不知道将会面临什么。”拜登没有进一步说明，但这番话再度赢得全场观众起立鼓掌。

拜登说，美国及其盟友已为俄入侵做好准备，并成功孤立它，给俄罗斯造成经济损失。“他认为西方国家和北约不会做出回应。他认为可以分裂我们。普京错了。我们已经做好了准备。”

禁俄罗斯飞机进入美国领空

拜登随即宣布，继欧洲国家之后，美国将对俄罗斯飞机关闭领空。此举的目的是“进一步孤立俄罗斯、进一步打压（俄罗斯）经济”。

拜登也说，美国司法部将成立一个工作组，调查俄罗斯寡头们的“犯罪行为”，并与欧洲盟友一道没收他们的游艇、豪宅和私人飞机等“不义之财”。同时，美国将继续向乌克兰人民提供抵御俄军事行动所需的援助。

不过，拜登在演说中强调，美军现在和将来都不会进入乌克兰与俄军作战。但美国政府与乌克兰分享了有关俄罗斯行动的情报，并领导世界对普京政府、盟友和俄罗斯的一些银行实施了一系列历史性的经济制裁，导致俄罗斯卢布币值大贬。

拜登还暗示未来将采取措施阻碍俄罗斯军队的发展。“我们正在阻止俄罗斯获得技术，这将削弱它的经济实力，并在未来几年削弱其军事力量。”

拜登说：“当人们书写这个时代的历史时，普京对乌克兰发动的战争将已使俄罗斯变得更弱，而世界其他地区变得更强大。”

拜登也说明了严惩俄罗斯的重要。他说，如果不对普京施加严厉惩罚，他的扩张主义野心可能会进一步深入欧洲。

“纵观历史，我们已经吸取了教训——当独裁者不为他们的侵略付出代价时，他们会造成更多混乱。”