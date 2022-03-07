锁定第三大城市敖德萨 俄军拟切断乌克兰与黑海联系

俄军至今在乌克兰南部取得的战果比北部大，在攻占赫尔松后，俄军继续西进，这两天在尼古拉耶夫同乌克兰守军激战，这是通往乌克兰第三大城市敖德萨的门户。

（基辅／莫斯科综合电）在乌克兰南部攻陷赫尔松、围困马里乌波尔后，俄军现在锁定黑海边城市敖德萨，准备切断乌克兰与黑海的联系。俄罗斯总统普京警告，如果继续战斗，乌克兰将覆灭。在这同时，西方国家则增大向莫斯科施压，美国正游说波兰为乌克兰供应战斗机，以及两大信用卡威士和万事达全面暂停在俄罗斯运作。

普京星期天与土耳其总统埃尔多安通电话，埃尔多安呼吁普京宣布停火、开通人道走廊和寻求和平协议；普京则说唯有乌克兰停止战斗和满足莫斯科要求后，俄罗斯才会停止军事行动。

以色列总理贝内特周六突然到莫斯科与普京会谈三小时，他过后与乌克兰总统泽连斯基通电话。贝内特昨天说，即使成功的机会不大，以色列也有道德义务帮助阻止俄乌战争。以色列与俄乌关系良好，泽连斯基此前呼吁以色列介入调停。

罗马天主教教宗方济各昨天指出，“乌克兰现在是血泪成河，这不是军事行动，这是战争。”

至今，俄军在乌克兰南部取得的战果比北部大，在攻占赫尔松后，俄军继续西进，这两天在尼古拉耶夫（Mykolaiv）同乌克兰守军激战，这是通往乌克兰第三大城市敖德萨的门户。早前，俄军已占领亚速海港市别尔江斯克，并且已经围困马里乌波尔。乌克兰南部海岸地区现在是岌岌可危。

基辅遭更猛烈炮轰 周遭地区情况更惨烈

新加坡时间昨天傍晚6时，乌克兰和俄罗斯依据早前协议，于马里乌波尔开通人道走廊，让饱受炮弹轰炸、断电断水的市民离开，但同星期六一样，疏散安排再次告吹。俄乌双方原定星期六和星期天暂时停火，让至少20万人撤离，但乌军指责亲俄部队继续炮击该市，亲俄部队则指责乌军违反停火协议。

乌克兰首都遭受越来越猛烈炮轰，好多原想留下的市民现在选择逃命。基辅周遭地区的情况更为惨烈，布卡和伊尔平居民几乎逃光。乌克兰国防部指出，俄军似乎有意攻占基辅东南大约100公里的卡尼伏，那里有个大水库和水力发电中心。

据报道，俄军星期天以远程高精准武器，炸毁乌克兰西部城市斯达科斯坦尼夫（Starokostyantyniv）的空军基地，以及以导弹摧毁中西部城市文尼察（Vinnytsia）的民用机场。

俄国防部发言人科纳申科夫说，俄军至今已摧毁2119处目标，包括74个指挥所和通信中心、108套S-300地对空导弹系统、防空导弹系统及68个雷达站。乌军则宣称已击毙俄军1万1000多人，消灭269辆坦克、945辆装甲车、105门各类火炮、50门多管火箭炮、79架军机、防空系统等。

战争爆发11天来，已有150多万乌克兰难民涌入周边国家逃避战火，联合国难民署署长格兰迪昨天说，这是二战以来欧洲恶化最快的难民危机。该机构预计，如果战事持续到7月，难民人数可能多达400万。

英国副首相拉布昨天接受天空新闻采访时说，俄乌战争至少持续数月，甚至数年，国际盟友须有战略耐力，确保普京战败。他也说：“制裁不是战争行为，国际法对此有非常明确的规定。我们的制裁在法律上是合理的，也与我们尝试处理的危机规模相称。”

美国国务卿布林肯昨天抵达摩尔多瓦首都基希讷乌后说，美国正密切与波兰商讨，由华沙向基辅提供俄制战机，然后美国补回战机给华沙。据美国媒体报道，美国可能向波兰提供F-16战机。