朝日：对俄乌战事反应受关注 亚细安应团结避免成大国“代理战”前线

日媒说，区域国家在应对以力量改变现状方面若是表现出不团结，就有可能会引发中美在南中国海的军事冲突升级，导致本区域成为大国军事争霸的“代理战”前线。

俄罗斯入侵乌克兰之后，亚细安国家的对俄态度成了日本主流媒体讨论的对象。《朝日新闻》就以“俄罗斯在打，中国在看”为题，认为大国正在关注亚细安各国谴责俄罗斯的态度，并以此来探测亚细安国家日后可能对区域争端采取什么态度。

朝日说，区域国家在应对以力量改变现状方面若是表现出不团结，就有可能会引发中美在南中国海的军事冲突升级，导致本区域成为大国军事争霸的“代理战”前线。

朝日指出，不能假设遥远的乌克兰发生的事件与亚洲的和平与稳定无关，因为东南亚国家至今仍对冷战中的战争记忆清晰。一些国家，如柬埔寨就曾是美苏的“代理战场”。如果亚细安国家不采取积极行动制止暴力和维护国际秩序，这个区域可能会重新回到大国霸权的前线。

该文强调，亚洲中小国家的态度会是大国探温的素材。它认为，中国正在在观望，之后或会对东海、南中国海采取进一步行动。日本、美国、澳大利亚和印度本月3日举行视讯首脑会议后发表的声明，就列明“印太地区所有国家的主权和领土完整都将受到尊重”，这明示了日美两国是在警惕中国。

朝日指出，东南亚此次在谴责俄罗斯上存在温度差。缅甸军政府不久前受到欧美国家的制裁，俄罗斯目前是它少数的支援国之一。本月2日的联合国大会上，缅甸虽然也同意谴责俄罗斯的决议，但在大会上举手的是政变前的缅甸代表。越南和老挝对该决议投了弃权票，那是因为越南有60%以上的武器和军备从俄罗斯进口，而老挝与俄罗斯和中国关系密切。

日舆论批评中国对俄乌战事 采取“观望”态度有损国际信誉

朝日指出，亚细安整体在这个问题上采取了“低姿态”。2月26日，亚细安成员国以外长名义发表的英文声明只有126个词，文中也没指名俄罗斯。这其中还有其他原因，例如印度尼西亚将于11月主持二十国集团（G20）峰会，泰国也将于同月主办亚太经合组织（APEC）峰会，这两国都不愿对俄罗斯表现出太强硬的立场。

《每日新闻》昨日发的社论也以批评中国为主轴，认为它采取的“观望”态度有损国际信誉。它称，目前对破坏国际秩序的行为有危机意识的不仅是美国、欧洲和日本等发达国家，发展中国家对此也极度担心。中国自称是发展中国家的代表，就不能仅维持“观望”的态度，这样会失去国际诚信。

但该报也认为，中国应该采取有别于欧美的方式阻止战争行为。它指出，中国并非完全认可俄罗斯动用武力，只是将俄罗斯的行为视为对抗美国。中国可撇开利害关系，发挥有别于欧美的力量来制止乌克兰的人道主义危机。

（记者是《联合早报》东京特派员）