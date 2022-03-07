【图解乌克兰战况】战事进入第12天 普京得逞了吗？

俄罗斯入侵乌克兰一个多星期，大军步步挺进，分别在北部、南部和东部有所斩获。截至3月7日，俄军宣称已在乌克兰攻下至少三座城市，包括赫尔松 (Kherson)、马里乌波尔 (Mariupol) 和梅利托波尔 (Melitopol)。

但是，俄罗斯迄今未能攻占首都基辅，而俄军在北部主要城市的地面攻势也面对守军激战，进攻行动受阻而停滞。

zaobao.sg为你整理俄军在乌克兰的战况，以及该军目前的攻势。

俄罗斯在南部战 况 显著 北部攻势受阻

面临乌克兰军队的顽强抵抗，俄罗斯从北部攻占基辅的企图在最近几天停滞不前。

美国战争研究所称，截至周一（3月7日），俄罗斯军队的军事形势在过去24小时内并未取得明显进展。俄军也未对任何主要城市发动大规模的地面进攻。

分析人士说，这可能意味着俄军的作战行动可能进入短暂暂停期，借这段时间重新集结部队，准备就绪后，在首都基辅（Kyiv）、第二大城市哈尔科夫（Kharkiv）和东部米科拉耶夫（Mykolaivka）周围发动新一轮攻势。

哈尔科夫近几天面临密集的空中轰炸，以及地面的激烈炮击。乌克兰总参谋部报告说，哈尔科夫以西有大量俄罗斯部队集结。当局评估，俄军大队将向西南方向挺进，直逼首都基辅。

目前乌克兰落入俄罗斯的最重要地区是南部领地。俄罗斯军队在上周早些时候控制了第一个沦陷的大城市赫尔松，并且已占领亚速海港市别尔江斯克，围困马里乌波尔。

哈尔科夫市中心自由广场（Svobody Square）遭到俄军轰炸。大爆炸导致附近一座政府大楼被炸毁，街道满目疮痍。（法新社）

在攻占赫尔松后，俄军继续西进米科拉耶夫。这座城市是通往乌克兰第三大城市敖德萨 (Odessa) 的门户。

乌克兰军队在周日（6日）成功将俄军赶出了城市范围，并夺回了机场，暂时阻止了俄军在黑海沿岸的推进。到周一（7日）早上，俄罗斯军队恢复了他们的攻击。

乌克兰总统周日也说，俄军准备轰炸黑海港口城市敖德萨，切断乌克兰与黑海的联系。

乌市民撤离计划受阻 俄罗斯拟议人道走廊被批“不人道”

乌克兰和俄罗斯依据早前协议，于马里乌波尔开通人道走廊，让饱受炮弹轰炸、断电断水的20万市民离开。

根据马里乌波尔市政府和俄军原先商定的人道走廊路线，民众能够搭乘公共巴士从马里乌波尔撤离，前往扎波罗热（Zaporizhzhia）。

但是，疏散安排二度因各方违反临时停火协议而告吹。乌军指责亲俄部队炮击马里乌波尔市，亲俄部队则指，是乌军违反了停火协议。

2022年3月5日，两名儿童在基辅西北部的伊尔平镇猛烈的炮击和轰炸中尝试撤离。（法新社）

周日，试图离开首都基辅和附近伊尔平镇的平民也遭到俄军的袭击，至少三人包括一名妇女和两名儿童遭迫击炮击中身亡。

俄罗斯国防部周一（7日）宣布，乌克兰的几座城市包括首都基辅，从当地时间上午10时（新加坡时间下午3时）起暂时停火，开放六条人道走廊以让平民撤离。

这六条人道走廊路线包括，

基辅——白罗斯东南部戈梅利（Gomel）

马里乌波尔——乌克兰扎波罗热（Zaporizhzhia）

马里乌波尔——俄罗斯南部顿河畔罗斯托夫（Rostov-on-Don）

哈尔科夫——俄罗斯南部别尔哥罗德（Belgorod）

苏梅——俄罗斯南部别尔哥罗德（Belgorod）

苏梅——乌克兰中部的波尔塔瓦（Poltava）

这意味，从基辅出发的人道走廊必须通往俄罗斯盟友白罗斯境内，而为哈尔科夫民众开放的唯一一条人道走廊是通往俄罗斯。

乌克兰总统泽连斯基发言人形容俄罗斯所开辟的人道走廊“完全不人道”，并称俄罗斯试图“利用人们的痛苦来制造电视画面”。

发言人说：“他们是乌克兰公民。他们应该有权利撤离到乌克兰境内。”

逃离乌克兰难民已超过170万人

联合国难民署指出，俄罗斯入侵乌克兰这一周多以来，逃离乌克兰的难民已超过170万人，是二战以来难民人数增加最快的危机。

大批乌克兰难民冒着寒冷天气，在波兰梅迪卡边境口岸中排队，等待转移到火车站。（法新社）

截至3月6日，波兰边防部队指出，俄罗斯2月24日入侵乌克兰至今，共有超过100万人逃往波兰。乌克兰难民还逃到匈牙利、摩尔多瓦、罗马尼亚和斯洛伐克等国家。

联合国官员指出，俄军持续加强进攻，尤其是对乌克兰首都基辅展开猛烈攻势，预计会加剧这一波难民潮。

俄军拿下欧洲最大核电站

俄军上周五（3月4日）攻占扎波罗热核电站，引发全球对核扩散的恐慌。

乌克兰全国有四个核电站，共15个核反应堆。其中，扎波罗热核电站有六个反应堆，规模不仅是乌克兰最大，也是欧洲最大。乌克兰的核监管部门说，截至3月2日，乌克兰的15个核反应堆中有六个已经从电网上断开了。

《纽约时报》引述乌克兰一名能源部官员报道，俄军拿下扎波罗热核电站后，正朝这座核电站以西的另一个核设施挺进。

扎波罗热核电站周五被俄军控制后，乌克兰外交部发声明称，对核燃料储存设施的任何破坏都可能释放出核辐射，因此呼吁国际社会采取果断行动。“这种规模的核灾难，可能超过以前所有的核电站事故。

位于乌克兰东南的扎波罗热核电站拥有六个苏联时期设计的反应堆。这座核电站贡献乌克兰约四成的电力。（法新社）

专家担心，若有流弹或导弹意外击中核设施，也可能引发环境灾难，核设施火患释放出的放射性微粒会随风飘散到欧洲各地。