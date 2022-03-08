明天正式举行 韩总统选举提前投票混乱引发争议

韩国选管委表示，本届大选提前投票的选民参与热情空前高涨，由于投票管理人员人手不足和投票站设施有限等原因，在确诊选民的投票流程上出现了一些问题，但绝不存在投票舞弊的问题。

韩国总统选举明天（9日）投票。尽管冠病变异毒株奥密克戎正在韩国迅速传播，但韩国选民的投票热情空前高涨。

在4日和5日举行的提前投票中，投票率仍达到了“创纪录”的36.93%。但部分确诊选民5日参与的提前投票，因参与人数过多，导致现场十分混乱，引起选举作弊争议。

韩国单日确诊病例已连续4天超过20万起，目前已有超过115万民众处于居家隔离。

为了保障确诊选民的权利，韩国政府允许确诊和隔离中的选民于5日下午5时至6时提前投票。

然而，当局未准确预测参与提前投票的人数，导致投票流程管理不善，选民声讨选举管理委员会的声音日渐高涨。

据悉，首尔市恩平区新沙1洞居民中心开展的确诊者提前投票中，三名选民拿到投票信封后发现里面装有已经勾选好“1号总统候选人共同民主党李在明”的选票。该三名选民对此提出严正抗议，导致投票现场工作一度被中断。

对此，选管委解释，为了防止病毒传播，确诊者必须由监票人等工作人员代替将选票放入投票箱，因此才会出现工作人员将里面装有已勾选选票的信封再次递给未投票选民的失误。

此外，选管委并未为确诊选民另设置投票箱，就使用纸箱、塑料袋、购物袋用作确诊者专用的临时投票箱。

选管委对此表示，这是遵守“每个投票站不得使用两个投票箱”的规定，但选民们仍然抱怨，这违反“直接、秘密选举”的选举原则。

一名选民谴责：“又不是在小学选班长，总统大选怎么管理得这么糊涂。”

同时，有不少确诊患者冒着寒风在投票站外面长时间等待。

在首尔江南区逸院洞居民中心参加提前投票的金奶奶（74岁）说，“下午5点就到，但我们被要求在外面等待普通选民投票结束，所以我等了一个小时。有症状已经不舒服了，还让我们在寒风中排队，太过分了。”

投票率创历史新高 提前投票出现混乱

对此，韩国选管委6日就提前投票出现的混乱致歉。

选管委表示，本届大选提前投票的选民参与热情空前高涨，以至于投票率创下历史新高。由于投票管理人员人手不足和投票站设施有限等原因，在确诊选民的投票流程上出现了一些问题，但绝不存在投票舞弊的问题。

选管委同时表示，9日大选当天让确诊选民以与普通选民相同的方式参加投票，但投票时间是晚上6时至7时30分。

韩国政府也表示，大选当天将投入7万多警力，警员会负责投票现场的安全和投票箱的安全送达。

朝野两党势均力敌 或引发选举舞弊争议

韩国舆论认为，在朝野两党候选人势均力敌的情况下出现如此严重的选举失信问题，很可能引起选举舞弊或败选人不服选举结果等后果。

另外，韩国执政党共同民主党代表宋永吉昨日在首尔拉票时，遭到一名70多岁的老人用锤子多次击中头部。宋永吉的头部当场出血，被送往附近医院进行紧急缝合，目前没有生命危险。

据了解，这名老人是执政党的支持者。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）