美英扩大制裁禁俄罗斯能源入口

乌克兰战事

美国宣布禁止入口俄罗斯石油和其他能源；英国也在几乎同一时间宣布，在今年底停止入口俄石油和油产品。

（基辅／莫斯科综合电）美国和英国同步针对俄罗斯能源实施制裁，进一步对俄的侵略行动施压。

美国总统拜登周二（新加坡时间今天凌晨零时30分左右）宣布，禁止入口俄罗斯石油和其他能源。英国也在几乎同一时间宣布，将在今年底停止入口俄罗斯石油和油产品，并表示这将给市场和商界更多时间作出调整。英国商业与能源部长克沃滕说，政府将与企业公司协作，利用这段时间寻找替代的供应来源。

周二较早时美国多方传出消息，称拜登会宣布扩大对俄罗斯的制裁。美国民主党参议员库恩斯接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时也说，白宫将在周二或周三做出宣布。

彭博社则引述消息报道，美国将在没有欧盟成员参与的情况下，对俄罗斯实施能源进口禁令。

一名知情者称，美国是在同欧洲盟友磋商后做出了决定。

鉴于俄罗斯发出断供威胁，欧盟制定了计划，在未来几年内结束其对俄天然气的依赖。欧盟委员会周二公布了战略计划，今年将把进口俄天然气的需求削减三分之二。根据将交由各国政府讨论的文件，欧盟将通过开发新供应和提高能源效率等措施，远早于2030年取代其最大供应商的供应，比之前预测的时间表更早。

欧盟委员会主席冯德莱恩说：“我们根本不能依赖明确威胁我们的供应商。我们需要立即采取行动，以减轻能源价格上涨的影响，在实现明冬天然气供应多样化，并加快清洁能源转型。”

俄罗斯是全球最大的石油和天然气出口国。俄罗斯挥军进入乌克兰之后，西方国家便对它施以金融制裁；不过，出于对经济影响的担忧，并未针对俄罗斯的能源出手。

路透社也引述多个消息源报道，欧洲委员会已制定更多针对俄罗斯与白罗斯的制裁配套，包括打击更多俄罗斯寡头和政治人物，以及将白罗斯三家银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外。

新制裁举措也将禁止欧盟对俄出口海事科技，以及监控加密货币，防止俄罗斯有机会绕过欧盟的制裁。

俄方开通人道走廊

乌平民撤离至其他城市

在乌克兰，俄方终于在基辅等五个城市开通人道走廊，让一些平民撤离。

俄方限定从当地时间周二早上10时（新加坡下午3时）开通人道走廊，让民众从基辅、切尔尼戈夫、哈尔科夫，苏梅和马里乌波尔撤离。然而，大部分撤离路线通往俄罗斯或白罗斯，只有苏梅和马里乌波尔的平民可以选择撤到俄罗斯，或到另外两个乌克兰城市波尔塔瓦（Poltava）和扎波罗热（Zaporizhia）。

乌克兰当局周一拒绝了通往俄白两国的撤离路线，因此周二只有苏梅、马里乌波尔和基辅近郊城镇伊尔平（Irpin）的平民撤离。乌克兰副总理韦列休克说，30辆巴士开到马里乌波尔接难民。

苏梅州长齐维斯基则说，大批平民分批乘车离开，包括约1000名外国学生。

乌克兰再次指责俄军攻击平民。总统泽连斯基指俄军在人道走廊上部署坦克、火箭炮和埋设地雷。

苏梅市周一晚上遭空袭，至少21名平民死亡，包括两名孩童。北部日托米尔州的州长说，俄军周一轰炸当地的民用设施和两个油库。

据世界卫生组织欧洲地区官员，过去几天里，乌克兰医院及其他医疗设施被攻击的事件激增，情况令人担忧，并警告乌克兰境内的医疗品日益短缺。

美国五角大楼说，在乌克兰的俄军如今更频繁使用远程武器打击目标，导致更多平民伤亡，更多民用基础设施被破坏。此外，俄军部署在边境的超过15万大军几乎已全部投入乌克兰，并正试图招募外国兵员尤其是叙利亚人加入战争。