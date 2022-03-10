两大候选人票数紧咬 韩国总统选举结果料今晨揭晓

在冠病疫情高峰中，韩国昨日举行第20届总统选举，但到午夜截稿时间为止，两大候选人票数紧咬，最终鹿死谁手尚难预料。估计，执政党共同民主党候选人李在明和最大在野党国民力量候选人尹锡悦之间的竞逐，要到今天凌晨才会有结果。

韩国中央选举管理委员会公布，此次选举合格选民有4419万，当中77.1％的人参与投票。截至周二午夜的24小时里，韩国新增确诊病例超34万起，是冠病疫情暴发以来新高。

为了阻断冠病传播，当局安排普通选民从昨日清晨6时至傍晚6时投票，确诊者和正在接受隔离的选民于傍晚6时至晚上7时30分投票。

截至韩国时间10日凌晨1时（新加坡时间10日凌晨零时），开票率约64.3％。李在明得票率为48％，尹锡悦得票率为48.5％，难分伯仲。

2019年韩国修改《公职选举法》，投票年龄从25岁下调至18岁。

第一次投票的权娜惠（18岁）说：“第一次投票，感到有点紧张。因为自己还是学生，不是很了解政治，所以参考了父母的意见。”

韩国三大电视台KBS、MBC、SBS晚上7时30分发布的投票站出口民调显示，尹锡悦获得48.4％的选票，领先李在明（47.8％）0.6个百分点，以微弱优势领跑。不过，JTBC电视台公布的独立出口民调显示，李在明的得票率为48.4％，尹锡悦获得47.7％的选票，二者差距0.7个百分点。

出口民调结果出炉后，朝野两党的反应不一。

选前就预料竞争激烈的共同民主党相关人士，对势均力敌的出口民调结果欢呼雀跃；相反，原本对胜利持乐观态度的国民力量阵营则显得有些惊慌。

政治评论家陈重权分析称，他在选前预测，尹锡悦将领先李在明约四五个百分点，出口民调结果让他感到很意外。

陈重权分析尹锡悦的表现低于预期的原因时指出，选前，尹锡悦突然宣布与另一在野党国民之党候选人安哲秀联手，这一过程并不顺利。加上，国民力量党在世界妇女节上主张，废弃女性家族部、除去性别平等预算转而购买萨德武器，可能导致该党大量失去20岁至29岁女性选民的支持。

3月3日最后一个多方民调显示，李在明、尹锡悦支持率难分伯仲，这场选举是韩国近几十年来最难预测的一场。

除了难以预测，此次韩国大选被韩媒形容为“不受欢迎的总统选举”。李在明和尹锡悦数个月来，互相展开“不留死角”的攻击，将这场选举变为一场“丑闻大赛”。

层出不穷的参选者丑闻挤占了新闻版面头条，政策主张、施政纲领等核心议题反而模糊。韩国选民们只能“两害相权取其轻”，在各个阵营徘徊。最终，这场选举即将选出的，不是最受到欢迎的候选人，而是在全部不满意的候选人中，相对更不令人讨厌的一个。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）