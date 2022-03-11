微差当选韩总统 尹锡悦：选民希望恢复公正理性

在韩国史上竞争最为激烈的一次总统选举中，在野党国民力量党候选人尹锡悦以不到一个百分点的微弱优势，击败执政党共同民主党候选人李在明。他在胜选后称，这是人民的胜利，选举结果体现了选民希望恢复公正和理性的心声，实现团结的意愿。

韩国舆论指出，在外交经贸方面，尹锡悦预计将与美国和国际社会加深合作，在这同时降低对中国的依赖；他也将实行多元化合作战略，加强同东南亚、印度等地的来往。

根据韩国中央选举管理委员会统计，尹锡悦得票率为48.56%，李在明紧随其后，得票率47.83%。两人得票率差距不到一个百分点，这是韩国史上竞争最激烈的一次总统选举。

尹锡悦昨天（3月10日）上午发表当选感言时说：“我将只相信国民，只遵从国民之意。我能当选总统，是因为韩国民众对26年来我为公正和正义从不屈服于任何权力寄予厚望。这体现民众希望恢复公正和理性的心声，不分派系实现团结的意愿……我绝不会忘记国民的要求，建设充满希望的国家，也会按原则应对朝鲜，打开对话的大门。”

他说：“我不会追求政治上的利弊，只要符合国民和国家利益，我们面前不会有改革派和保守派的划分，更不会有岭南和湖南地区之分。我尹锡悦，只看着国民往前走。”

首尔选票决胜负

韩国媒体分析，尹锡悦在首尔的得票率为50.56%，比李在明（45.73%）多得31万票。两人全国票差大约是25万票，可以说选战最终是在首尔分出了胜负。在首尔25个区中，尹锡悦在收入水平相对较高的14个区获胜，确认了选民对文在寅政府房地产政策失败感到非常不满。

韩国资深政治家金钟仁说，两人得票率只相差0.73个百分点，国家似乎一分为二了。尹锡悦就任总统后得做的第一件事就是团结国民。而决定此次大选胜负的是首尔的选民，从首尔的选票结果可看出，两极化现象有多么严重。”

尹锡悦火速与拜登通电话 分析：凸显韩美同盟牢固

专家认为，胜选的尹锡悦将面临各种挑战。庆北大学行政研究所所长吴正一指出，共同民主党在国会300个议席中占172席，他今后如何突破国会掣肘将是关键。尹锡悦曾任26年的检察官，没有国会议政经验，周围都是法律界人士。今后他如何用人，这点非常重要。此外，他主张亲美亲日，如何掌握对朝政策，也是重要看点。

尹锡悦当选后，昨日上午与美国总统拜登通了电话。据悉，拜登在通话中邀请尹锡悦访问白宫，拜登也承诺防卫韩国并加强合作，减少美国对中国的技术依赖。

韩联社认为，相较于以往美国总统与新任韩国总统当选人的通话时间点，此次双方可说是“火速”通话。分析指出，在俄罗斯入侵乌克兰等严峻的国际情势下，拜登与尹锡悦的通话凸显韩美同盟“坚不可破”。

一些分析也指出，尹锡悦在选举时发表的政见显示他亲美，对中国、朝鲜持强硬立场，这或将为东北亚局势带来变数。他扬言会加强韩美全面战略同盟关系，幕僚阵容以“美国通”居多。他还表示要引进萨德系统，这可能引发中韩关系生变。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）