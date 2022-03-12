美国联合欧盟和G7终止 与俄永久正常贸易关系

（华盛顿／基辅综合电）新加坡时间昨晚（3月11日）11时15分，美国总统拜登宣布，将联合欧盟和七国集团（G7），终止与俄罗斯的永久正常贸易关系。昨晚，俄罗斯总统普京表示，与乌克兰的会谈有“一些积极转变”。

美国终止与俄罗斯的正常贸易关系后，就能提高俄罗斯进口商品的关税。这项措施落实后，俄罗斯企业就会被归入与古巴、朝鲜企业同一类。欧盟上周已表示，考虑取消俄罗斯的最惠国待遇。据了解，俄罗斯对欧盟的贸易依存度远大于它对美国，俄罗斯三分之一出口销往欧盟，对美国的出口占比只有5%。周二，拜登已经宣布，立即禁止入口俄罗斯的石油与能源。

俄乌谈判出现“积极转变”

另据俄罗斯国际文传电讯社报道，普京周五在与白罗斯总统卢卡申科会晤，提到俄乌谈判已经出现“一些积极转变”。普京说：“我们的谈判官员告诉我，谈判有了一些积极的进展。”他也表示，双方现在几乎每天都在谈判，不过他没有透露详情。

昨天较早时候，俄罗斯防长绍伊古表示，有1万6000多名中东志愿者希望，到乌克兰东部顿巴斯地区协助亲俄部队。普京对此回应说，允许他们进入交战区。普京还批准了绍伊古的建议，把在乌克兰缴获的西方武器移交给顿涅茨克和卢甘斯克的军队。

在乌克兰战场上，俄军正逼近基辅。英国国防部周五判断，俄军可能在几天内发动总攻。美国马克西科技公司的最新卫星图像显示，基辅北部的俄军已经重新部署，一些在林木掩护下处于开火位置。法新社也报道，一些俄军装甲车开到了基辅东北边缘，距离基辅城市界限只有几百公尺。基辅市长克里契科周四表示，自俄罗斯开始袭击该市以来，首都近一半居民已经逃离。

中部城市第聂伯罗（Dnipro）首次遭到攻击。该市的平民设施周五早上被俄军炮击，当地紧急部门说市内遭到三次空袭，一所幼儿园、一栋公寓大楼，以及一座两层楼鞋厂被击中。

西部两个城市周五凌晨遭空袭，俄国国防部表示，俄军发动远程攻击，摧毁了伊万诺—弗兰科夫斯克和卢茨克的机场。

在乌克兰南部，俄国国防部周五说，亲俄部队攻占了沃尔诺瓦哈（Volnovakha）市。该市是通往马里乌波尔北部的门户，具有重要战略意义。

在黑海边的敖德萨也正面对威胁，该市市长指出，俄军即将展开行动，三面包围这座乌克兰第三大城市。

连日来，俄罗斯和乌克兰都表示，要在几个战事激烈的地点开通人道走廊。昨天，乌克兰总统泽连斯基则说，周四从五个城市撤离近4万人，几天来有近10万人脱困，但在南部被围攻的马里乌波尔市，平民疏散工作无法展开。

联合国周五说，俄罗斯战火已经迫使超过250万乌克兰人逃离，乌克兰境内逃避战火而流离失所的人估计多达200万。塔斯社周五报道，约22万人逃入俄罗斯。