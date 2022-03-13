拜登：俄罗斯若使用化武必付出惨痛代价

（华盛顿／莫斯科综合电）美国总统拜登警告，俄罗斯如果在乌克兰使用化学武器，必将付出惨痛代价。但他承诺，会避免刺激莫斯科而引爆第三次世界大战。

拜登周五在费城向民主党人发表演说时表明，将捍卫北大西洋公约组织的每一寸领土；但他重申，不会在乌克兰与俄罗斯开战，也不会在乌克兰设立禁飞区。

他说：“我们不会在乌克兰与俄军开战。如果北约与俄罗斯直接对抗就是第三次世界大战了，这是我们必须尽力避免的。”

俄罗斯日前指责美国在乌克兰境内进行化武战争实验，美国驳斥这样的指责“荒谬可笑”，反指莫斯科这么做是为俄军接下来动用化武铺路。

联合国安全理事会应俄罗斯要求于周五召开紧急会议，讨论乌克兰涉嫌研究化武的问题。

美国指俄或以“假旗行动” 为使用生化武器做铺垫

美国驻联合国大使格林菲尔德在会议上警告，乌克兰战事已经进入第三周，莫斯科为了挽回失利的战局，可能发动“假旗行动”（False flag，即伪装身份、嫁祸他人的行动），为它本身使用生化武器做铺垫。

她说：“我们相信俄罗斯会使用生化剂来进行暗杀，做为它策动事件或假旗行动的一部分，或以此支援战术军事行动。”

路透社周五也引述西方官员报道，俄罗斯可能在乌克兰进行使用化学武器的“假旗行动”，为它入侵乌克兰获取正当性，不过无迹象显示俄军会在这场战争中广泛使用这类武器。

一名受访官员说：“我们是从假旗行动的境况来推论。显然，俄罗斯有发动化武攻击的能力，但没有迹象显示他们准备使用它，使武装冲突升级。”

在周五的安理会会议上，俄驻联合国大使内本齐亚指称，乌克兰境内有30多个进行“极度危险生化试验”的实验室，包括研究利用蝙蝠发动生物战。他并没有提供证据来支持这些指责。

格林菲尔德解释，美国是在协助乌克兰设立公共卫生设施以侦测诸如冠病这类病毒。“这些工作一直都在公开进行，完全都是为了保护人们的健康，与生物武器完全扯不上关系。”

联合国负责裁军事务的副秘书长中满泉告诉安理会，联合国“不知道乌克兰有任何生物武器计划”。

西方国家则指责俄国试图散播阴谋论。英国驻联合国大使伍德沃德抨击俄罗斯利用安理会散布“一系列天马行空、毫无根据及不负责任的阴谋论”。

中国吁尽快回到政治解决轨道

中国常驻联合国代表张军说，中国向来坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物和化学武器。对于美方指中国散布虚假信息以支持俄罗斯，张军指美国对中国进行无理指责，中方对此坚决反对。

他表示，乌克兰形势仍在急剧演变，当务之急是加大外交努力以缓和紧张局势，推动乌克兰问题尽快回到政治解决的轨道。

这不是俄罗斯第一次指责美国在他国搞化武工程。2018年，莫斯科指美国在格鲁吉亚秘密进行生化武器试验。格鲁吉亚这个前苏联加盟共和国与乌克兰一样，有意加入北约和欧盟。