停火谈判继续 欧盟三国首脑赴基辅高调支持乌克兰

波兰总理、捷克总理和斯洛文尼亚总理周二乘火车前往基辅，准备宣布给予乌克兰政府及人民一系列援助。这也是俄军入侵乌克兰近三周以来，首次有外国领袖到访乌克兰。

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯与乌克兰周二（3月15日）继续进行停火谈判，欧盟和英国同日加大对俄制裁，持续对俄施压。捷克、波兰和斯洛文尼亚三个欧盟成员国的首脑则前往乌克兰首都基辅，高调展示欧盟对乌克兰的支持。

俄乌的第四轮停火谈判在新加坡时间昨晚约9时30分在线上恢复，到截稿为止未有结果。

谈判开始前，乌克兰总统泽连斯基发表视频演说阐明立场。他说，乌克兰明白它没有加入北约的通行证，必须寻求自救之道，先决条件是获得安全保障。

波兰总理莫拉维茨基、捷克总理菲亚拉和斯洛文尼亚总理扬沙周二乘火车前往基辅，准备宣布给予乌克兰政府及人民一系列援助。

这也是俄军入侵乌克兰近三周以来，首次有外国领袖到访乌克兰。欧盟领导人上周在法国举行峰会时一致支持这个计划。菲亚拉发表声明说，此行是要表达“欧盟对乌克兰主权与独立的全力支持”。

拜登下周或同北约领导人商讨俄乌战事

知情者透露，美国总统拜登下周三可能到布鲁塞尔同北约领导人商讨俄乌战事，他过后可能续程到波兰。日前，乌克兰西部靠近波兰边界的一个军事训练场地遭空袭，引发各方担忧战事可能外溢至北约。

欧盟周二正式批准对俄的第四波制裁，包括取消俄国享有的贸易优惠国待遇，禁止投资俄国的油气行业，禁止对俄出口奢侈品和豪华汽车，禁止俄钢铁入口等。

英国也同时宣布禁止对俄出口奢侈品，并对总值9亿英镑（约16亿新元）的俄进口商品征收新关税。

乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇周一说，到了5月初俄罗斯的资源将耗尽，战事即可结束。他说，战争什么时候结束取决于克里姆林宫愿意为战争投入多少资源。“我认为不会迟过5月初，也许更早，我们就可达致和平协定了。”

在战事方面，俄罗斯国防部周二说，俄军已完全控制乌克兰南部城市赫尔松（Kherson）。如果属实，这个人口约25万的城市是开战以来首个落入俄军手中的城市。

基辅实施36个小时戒严

俄军对基辅的围攻火力持续加大。市中心周二爆炸巨响频传，市长克里契科说有几栋民宅遭俄军轰炸，造成至少两人丧命。他宣布，为了平民的安全，基辅从周二晚上8时（新加坡周三凌晨2时）起实施36个小时的戒严，直到周四早上7时。

乌克兰中部城市第聂伯罗（Dnipro）的机场周一晚两度遭攻击，机场大楼与跑道被毁；北部城市哈尔科夫的市长周一说，俄军不间断地向整座城市开炮，造成的伤亡人数未详。

至于被围困两个多星期的南部港市马里乌波尔，俄方周一终于放行让市民驾车撤离。

不过，乌方指俄军仍然阻止救援物资进入马里乌波尔。马里乌波尔因战火而遭受的人道危机最严重，至今仍有数十万市民躲在建筑物底下，缺粮缺水。

被西方国家指责犯下“战争罪”的俄军反指乌克兰军犯下此罪，说乌军周一向东部亲俄势力控制的顿涅茨克住宅区发射导弹，造成至少23人死亡。

国际移民组织周二公布数据说，战争爆发后，已有超过300万乌克兰人外逃，近半是孩童。