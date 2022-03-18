乌克兰强调须承认1991年国界 谈判未有结果俄军继续轰乌主要城市

路透社报道，西方官员指出，乌克兰与俄罗斯都认真谈判，但双方之间存有巨大鸿沟。克里姆林宫发言人佩斯科夫周四否认与乌克兰的谈判取得重大进展，他指责乌克兰“不急于”达成协议。

（基辅／莫斯科综合电）在俄乌第四轮谈判第四天会谈前，乌克兰强调各方必须承认该国1991年的国界。谈判至今未有成果，俄军昨天（3月17日）继续轰炸乌克兰主要城市，不过，俄军地面部队已经停滞好几天。

路透社报道，西方官员指出，乌克兰与俄罗斯都认真谈判，但是双方之间存有巨大鸿沟。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周四否认与乌克兰的谈判取得重大进展。他说，《金融时报》周三报道，俄乌双方朝达成协议取得重大进展，“总的来说，这报道是错误的……当有进展时，我们会告诉你”。他指责乌克兰“不急于”达成协议。

乌克兰总统顾问阿雷斯托维奇周四强调，总统泽连斯基并未改变国土问题的立场，那就是各方必须承认1991年原苏联分解时乌克兰的国界。这包括克里米亚半岛以及亲俄部队占据的乌东地区。乌克兰周三也强调，与俄谈判的重点不限于乌克兰的中立地位，乌克兰安全获得多国保障才是主要课题。

在战场上，俄军持续对乌克兰主要城市展开空袭，不过俄军地面攻势则停滞不前。

英国军事情报周四指出，俄军各个前线部队大多停止进攻。近日的攻势让俄军蒙受重大损失，在海陆空只取得微不足道的进展。英国国防部说，“乌克兰大部分领土和主要城市，仍在乌克兰手中。”

收容1000多平民剧院被炸引起国际社会关注

乌克兰南部港市马里乌波尔一座收容1000多名平民的剧院周三遭到强力轰炸，这则消息引起国际社会关注。乌克兰外交部指控俄国犯下战争罪，俄国防部长否认发动攻击。

美国科企马克西科技的卫星图像显示，剧院前后地面以俄文写上“孩童”的大字，表示剧院内是无辜孩童。马里乌波尔市长博伊琴科说，这是一次屠杀。

自俄军入侵以来，马里乌波尔市是被轰炸得最猛的城市，2000多名平民死于战火。当地已经好多天断水断电，市民陷入挣扎求存的困境。

泽连斯基周四向德国国会发表视频讲话，呼吁德国协力摧毁俄罗斯在欧洲竖立的新“墙”。泽连斯基说：“它是中欧一堵竖立在自由和奴役之间的墙，而且随着每一颗炸弹投在乌克兰，这堵墙就会越来越大。”

泽连斯基当天凌晨发表视频讲话指俄乌谈判非常艰难，双方须解决的优先事项是结束冲突、保障恢复乌克兰的国家安全与领土完整。

联合国国际法院（ICJ）法官周三以13票赞成、两票反对，裁定俄国应停止对乌克兰的军事行动，投下反对票的法官分别来自俄罗斯及中国。泽连斯基对结果表示欢迎，指这是对俄的一次胜利。克里姆林宫则拒绝遵从。

另外，美国众议院周四对取消与俄罗斯的正常贸易关系进行表决。取消贸易最惠国待遇将让美国对俄罗斯商品征收更高关税。

金融界消息说，俄罗斯也将继续出台报复措施，比如，莫斯科本月开始禁止外国人脱售在俄资产。接下来，莫斯科将严格限制外国人获得买卖俄罗斯证券和房地产的许可。