普京：适应制裁过程中 俄将面对失业与通胀上升

俄罗斯总统普京周三（3月16日）称，俄罗斯在国际制裁的“经济闪电战”中生存了下来，但警告国家在适应制裁的过程中将面临失业和通胀上升的局面。

普京周三在国家经济稳定工作会议上，对当前国际对俄制裁的后果，向政府官员作出这样的评估。

普京说：“面对新的现实，必须对经济进行深层次结构性改革。我不想隐瞒，这个过程不会容易……这将导致暂时的通胀和失业率上升。”