普京：适应制裁过程中 俄将面对失业与通胀上升 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2022年3月18日 5:00 AM 乌克兰南部港口城巿马里乌波尔遭俄罗斯军队围困多日，当地一座有1000至1200个平民藏身避难的剧院周四遭到轰炸。顿涅茨克州地方政府前负责人说，剧院的防空壕抵挡住轰炸，躲在里头的人已陆续出来。不过，剧院严重摧毁，两侧的墙壁与屋顶都塌陷，伤亡情况不明。美国公司马克西科技的卫星图像显示，遇袭前几天，剧院外的地面写着大大的俄文“DETI”，意即孩童，希望免遭炮火轰炸。（路透社） 字体大小: 小 中 大 俄罗斯总统普京周三（3月16日）称，俄罗斯在国际制裁的“经济闪电战”中生存了下来，但警告国家在适应制裁的过程中将面临失业和通胀上升的局面。普京周三在国家经济稳定工作会议上，对当前国际对俄制裁的后果，向政府官员作出这样的评估。普京说：“面对新的现实，必须对经济进行深层次结构性改革。我不想隐瞒，这个过程不会容易……这将导致暂时的通胀和失业率上升。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 俄罗斯 制裁 乌克兰危机 美起诉五人充当中国代理人收集情报 早 说