称出兵有正当理由 普京扬言必能实现对乌克兰所有目标

普京在对全国直播的集会上说，俄军开入乌克兰有正当理由，并称俄罗斯正在按部就班地实现目标。“我们知道我们必须做什么、怎么做，以及要付出什么代价。我们绝对会完成我们所有的计划。”

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯总统普京在莫斯科召集大型集会，扬言俄罗斯必定能实现对乌克兰的所有目标。

这个周五（3月18日）在莫斯科卢日尼基体育场举行的集会，是为了展示全国支持进兵乌克兰和纪念2014年吞并克里米亚，现场有数万人。

普京在这个向全国直播的集会上说，俄军开入乌克兰有正当理由，并称俄罗斯正在按部就班地实现目标。“我们知道我们必须做什么、怎么做，以及要付出什么代价。我们绝对会完成我们所有的计划。”

就在普京发言的时候，国家电视台的直播突然切断，播出了预录的爱国歌曲节目，但直播很快就恢复了。克里姆林宫后来说，这个意外是一个伺服器发生技术故障导致的。

普京指责乌克兰拖延谈判 及提出更多不切实际要求

普京虽然展示强硬态度，但仍继续同西欧国家领袖接触。他周五早些时候分别同德国总理朔尔茨和法国总统马克龙通了电话。

他同朔尔茨通话时，指责乌克兰“在尽各种可能拖延谈判，提出更多不切实际的要求”。

朔尔茨则要求俄乌停火，进一步通过外交努力来解决当前的危机。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，这类对话仍是必要的，但由于乌方不愿意加快谈判步伐，因此现阶段谈论签署停火协定仍言之过早。

不过，德国副总理兼经济部长哈贝克同日接受电视台采访时，呼吁国际联手削弱甚至摧毁普京的力量。

国际社会对俄罗斯的施压也持续加大。波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛及保加利亚周五宣布驱逐共20名俄罗斯外交官。

美国国务卿布林肯周四在国务院的记者会上说，美国的专家正在收集和评估乌克兰境内的潜在战争罪行。“我们将确保调查结果有助于国际社会所做的努力，向须为此负责的人追究责任。”

国际法院本月初已应多个成员国的要求，针对俄国入侵乌克兰是否构成战争罪展开调查。

欧盟、七国集团（G7）和世界卫生组织也强烈谴责俄罗斯蓄意攻击平民，行径可耻，严重违反国际人道主义。

世卫组织周四说，已确定乌克兰有多达43处公卫设施遭袭击，造成至少12人死亡，以及包括医疗人员在内的多人受伤。

联合国：至今已记录 超过2000乌克兰平民伤亡

日内瓦的联合国人权办公室说，至今已经记录有超过2000个乌克兰平民伤亡，即780人死亡，1252人受伤。

俄军对乌克兰多个大城市的轰炸行动仍在继续。乌克兰西部最大城市利沃夫（Lviv）周五上午再传出爆炸巨响。市长说，俄罗斯的导弹击中机场附近的飞机维修厂，幸好没有造成伤亡。利沃夫距离波兰边界只有约70公里。

在东北部城市切尔尼戈夫（Chernihiv），切尔尼戈夫州长周五说，当天有53名平民死亡，包括一名美国公民。这名美国人的亲属在面簿贴文称，他是在排队买面包时遇害。东部的哈尔科夫市和克拉马托尔斯克市（Kramatorsk）周五也都遭遇猛烈轰炸，造成死伤。

乌国防部发言人在基辅的记者会上说，俄军要包围基辅的行动没有取得进展，只能对首都狂轰滥炸。

美国国防部高官说，俄军入侵乌克兰以来已发射了超过1000枚导弹。

根据联合国难民署，逃到邻国躲避战火的乌克兰难民至今已增加到约320万人，以妇孺居多。在乌克兰境内流离失所的人则超过200万。