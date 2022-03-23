专家：防疫放宽 欧洲多国疫情复燃 新毒株或在秋季出现

专家警告，这种种因素酿成“完美风暴”，可能导致冠状病毒新变异毒株的出现。法国政府科学委员会主席说，科学界认为，如果病毒继续蔓延，新毒株可能在秋季或更早就会出现。

（巴黎／华盛顿综合电）欧洲多国冠病疫情复燃，专家说，这是因为防疫措施放宽、疫苗带来的免疫力渐下降，加上奥密克戎亚型毒株BA.2传染性更高所致。

专家警告，这种种因素酿成“完美风暴”，可能导致冠状病毒新变异毒株的出现。法国政府科学委员会主席说，科学界认为，如果病毒继续蔓延，新毒株可能在秋季或更早就会出现。

确诊病例在一个多月里呈下滑趋势，可是，近日英国、法国、德国与意大利等国的病例又急速上升。以法国而言，自政府14日解除大多数防疫措施后，日增病例一周内增加三分之一以上。

在德国，尽管日增病例在上周五达近30万起的单日新高纪录，政府仍决定在周末撤除实施防疫措施的全国防疫法律。不过，德国多数州政府决定维持正在实施的防疫措施。

确诊病例同样攀升的意大利宣布，将在5月1日前逐步解除几乎所有防疫措施。

英国目前每20人就有一人确诊，但政府已在上周五解除最后一批国际旅行限制。

数周前才解除口罩令的奥地利，由于确诊病例攀升，再度规定民众使用与N95相当的FFP2口罩。

有人认为，疫情升温是防疫限制过早放宽所致，但流行病学家也指出，奥密克戎亚型毒株BA.2传染性更高也是因素之一。这个变异株已成为许多国家的主流病毒株。

奥密克戎包括BA.1、BA.2等亚型毒株。BA.2难以检测出来，有时也称为“隐性奥密克戎”，传染力估计比BA.1强约三成。

英国华威大学病毒学家劳伦斯·杨说，欧洲防疫措施放宽、疫苗带来的免疫力渐下降，加上BA.2流行，令欧洲面对疫情“完美风暴”。他说：“取消防疫措施加剧BA.2的扩散，也可能演化出其他变异株。”

未接种疫苗儿童和青少年 冠病痊愈后未必有抗体

日内瓦大学全球卫生研究所所长安托万·弗拉奥则提及，除了BA.2引发的病例攀升，有研究显示，冠病疫情与空气中的悬浮微粒浓度高有“强烈关联”。

另一方面，美国得克萨斯州的研究显示，多数未接种疫苗的儿童和青少年在感染冠病痊愈后，体内血液未必有冠病抗体。

研究员从2020年10月开始对200多名5岁至19岁、曾感染冠病的孩童和青少年进行追踪调查，要求他们每三个月提供血液样本。

调查结果显示，只有三分之一参与研究者的首个血液样本含有感染相关的抗体。六个月后，这三分之一的人当中，只有半数人的体内仍有抗体。