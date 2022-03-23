乌夺回一些失地泽连斯基愿与普京会谈 拜登：俄正考虑用生化武器

尽管泽连斯基表示愿意与普京谈论克里米亚和顿巴斯地区的地位，但他坚称这三地都是乌克兰的一部分。他排除交出乌克兰城市控制权的可能性，并宣称俄军必须先“摧毁”乌克兰才可能让基辅投降。

（基辅综合电）俄罗斯入侵乌克兰近一个月，美国称乌军开始夺回一些失地。乌克兰总统泽连斯基拒绝投降，但愿意就所有课题与俄罗斯总统普京进行直接会谈。美国总统拜登则警告俄罗斯正在考虑使用生化武器。

俄罗斯最近几周一直在说乌克兰可能拥有生化武器。拜登周一（3月21日）出席一场商业活动时说，这些指控不仅是错误的，而且表明普京可能正计划自己使用此类武器。

拜登也指俄罗斯对乌克兰使用高超音速导弹是普京越来越绝望的迹象，称俄军发射这种先进导弹是因为这是他们唯一能精准办到的事。

泽连斯基周一晚接受当地媒体访问时，再提与普京举行直接会谈，并称所有课题都可以谈，包括克里米亚和东部顿巴斯地区的地位。

苏联解体后，克里米亚和顿巴斯地区都是乌克兰的一部分。但俄罗斯在2014年吞并了克里米亚，并在上月入侵乌克兰之前承认顿巴斯地区的顿涅茨克和卢甘斯克为独立国。

尽管泽连斯基表示愿意与普京谈论这三个地区的地位，但他也坚称这三地都是乌克兰的一部分。他排除交出乌克兰城市控制权的可能性，并宣称俄军必须先“摧毁”乌克兰才可能让基辅投降。

俄乌任何“历史性”协议都须提交全民公投

泽连斯基也说，俄乌和谈达成的任何涉及“历史性”改变的协议，都必须提交全民公投。

乌俄在展开多轮面对面和视频会谈后，谈判几乎没有取得什么进展。

泽连斯基周二与罗马天主教教宗方济各会谈时称，梵蒂冈可发挥调解作用。

泽连斯基周二也向意大利国会发表视频讲话。他说，乌克兰在这场战事中如今正处于生死存亡边缘。他警告，俄军想要突围进入其他欧洲国家，但不能让其“野蛮行径”得逞，他再次呼吁西方国家对俄实施更多制裁。

在泽连斯基发表讲话时，遭围困数周的东南部港市马里乌波尔市政府说，俄军向该市投下了两枚大型炸弹，暂时不清楚伤亡和破坏情况。

昨天是俄罗斯入侵乌克兰的第27天，俄军地面部队基本停滞不前，北部和东部没有取得重大进展，南部进展甚微。

俄军至今无法占领乌克兰的任何主要城市，但正在用大炮、导弹和空袭打击居民区。乌军说，预计俄军将继续用“高精度武器和滥杀滥伤弹药”攻击关键基础设施。

美国国防部发言人柯比周二说，在西方军事援助的支持下，乌军的抵抗出人意料的激烈，有时还会主动发动进攻，甚至收复一些失地，尤其是在南部的尼古拉耶夫。“在过去的几天里，我们已经看到这种情况有所增加。”

在黑海北部，俄军出动更多军舰炮击乌克兰主要港口城市敖德萨周围地区。

但即使是在俄罗斯占领区，抵抗仍在继续。乌克兰周二指责俄军在被占领的南部城市赫尔松向手无寸铁的抗议者开火。

与此同时，俄罗斯一家报社指责黑客在其网站植入假新闻，称有近1万名俄士兵在乌克兰遇害。俄罗斯自3月2日宣布有498名军人阵亡和1597人受伤以来，就一直没有更新伤亡数据。

乌克兰说，开战以来当地已有10家医院被炸毁。联合国说，乌克兰4400万人口中的近四分之一流离失所，其中350万人逃出国成为难民，当中一半是儿童。