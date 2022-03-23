日本抗议俄终止和平条约谈判

（东京综合电）日本参与制裁俄罗斯的国际行动后，俄罗斯昨日宣布无意继续与日本举行就终结领土纠纷而展开的和平条约谈判，日本就此作了强烈的抗议。

俄国和日本尚未就结束第二次世界大战缔结和平条约，这主要是因为日本要俄国归还在二战结束时苏联军队所占领的岛屿。苏联解体后俄罗斯作为继承国实际控制这些岛屿。这四岛是日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉，日本称为“北方四岛”；俄称此四岛为“南千岛群岛”。

俄外交部昨日发布公告称：“俄方在目前情况下无意继续与日本就和平条约问题进行谈判，因为无法与一个公开采取不友好立场并试图损害我国利益的国家讨论签署双边关系基本文件的问题。”

日本内阁秘书长松野博一当天在记者会上称：“试图将起因为进攻乌克兰的事态转嫁到日俄关系上的做法极其不当，坚决无法接受。日方已通过俄驻日本大使加卢津提交抗议书。”

日本首相岸田文雄昨日在参议院预算委员会上强烈地反对俄方的决定。

他认为，这是极其不当的，绝对不能接受。

岸田就日俄的经济合作回答记者提问时说，日本重视任何能获得廉价能源供应的机会。他指的是在俄岛屿萨哈林上的能源项目，壳牌和埃克森美孚两大能源集团已退出岛上的能源项目。

日本外长林芳正向记者指出，日本寻求解决岛屿争端并达成和平条约的基本政策并没有改变。