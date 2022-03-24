乌军顽强抵抗俄军士兵大幅缩减 美欧料宣布新一轮对俄制裁措施

美国国防部高官透露，在乌克兰的俄军士兵已经减至原有水平的90%以下。有迹象显示乌军展开反攻，他们夺回基辅附近一个城镇，并在乌南地区攻击俄罗斯部队。

（华盛顿综合电）据美国评估，在乌克兰战场上的俄罗斯士兵已大幅缩减，反映出在乌克兰部队顽强抵抗下俄军折损严重。美国总统拜登昨天（3月23日）警告，俄军真的可能动用生化武器。今天美欧预计将宣布，新一轮对俄制裁措施。

美国国防部高官周二告诉路透社，在乌克兰的俄军士兵已经减至原有水平的90%以下。在2月24日入侵乌克兰前，俄罗斯在边界集结超过15万大军，以及大量的飞机、火炮、坦克与其他军火。

乌克兰总统顾问阿雷斯托维奇周三则称，俄军已损失40%的攻击力量，在多个地区的攻势也停滞不前，预料俄军“进攻阶段”到4月底就不得不结束。美国国防部官员说，有迹象显示乌克兰部队展开反攻，他们夺回基辅附近一个城镇，并在乌南地区攻击俄罗斯部队。

《纽约时报》报道，过去六天拍摄的卫星图像显示，在乌南城市赫尔松一个战略机场，俄军正在撤出大部分的直升机。专家分析，俄军可能在乌南也受挫。

英国国防部每日战况报告则显示，乌克兰整个北部战场现处于“静止”状态，俄军显然试着重整旗鼓。

据报道，在乌克兰东部，俄军已暂时控制了连接顿巴斯和克里米亚的陆路通道，阻断了乌方往亚速海的交通。

克里姆林宫发言人佩斯科夫称，俄罗斯的军事行动正按计划进行。他周二告诉美国有线电视新闻网（CNN），从一开始就没有人认为这场特别军事行动几天时间就能完成。他也说，在面临“生存威胁”情况下，莫斯科不排除动用核武器。

佩斯科夫透露，俄乌谈判有实质性内容，但现在公开细节会对谈判进程造成不利影响。乌克兰总统泽连斯基则说，两国谈判艰难，时而充满火药味，但“我们正一步一步向前迈进”。

乌克兰吁中国协助结束冲突

乌克兰周二呼吁中国协助结束俄乌冲突，并成为乌克兰未来安全的担保国之一。泽连斯基的助手叶尔马克说：“中国应在结束这场战争，以及建立新的全球安全体系方面扮演更大角色。”他还说，泽连斯基与中国国家主席习近平预计很快会进行对话。

拜登定周四在布鲁塞尔同北约与欧盟领导人讨论乌克兰局势。美国国安顾问沙利文说，拜登此行将加强西方团结，包括同欧洲盟友宣布新的对俄制裁，并公布一项旨在加强欧洲能源安全的联合行动。

不过，德国总理朔尔茨23日在联邦议会发表讲话时警告，立即禁止俄罗斯能源进口将引发德国乃至整个欧洲的经济衰退。他说，德国将在适当时候结束对俄罗斯的能源依赖，但现在切断所有能源关系将让德国经济措手不及。

北约秘书长斯托尔滕贝格说，北约领导人预计将同意，在保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克部署新战斗群，加强该联盟的东翼力量，并呼吁中国谴责俄罗斯的入侵行为。

沙利文也表示，至今没有迹象显示中国为俄罗斯提供军事援助，美国正密切观察中国动向。

另据路透社引述消息报道，美国与西方盟友正考虑撤销俄罗斯的G20成员资格。不过，中国、印度、沙特阿拉伯、G20轮值主席印度尼西亚等国可能会反对这么做，一些国家或因此缺席今年的G20会议。

中国外交部发言人汪文斌在周三的例行记者会回应此事时说，G20是国际经济合作的主要论坛，俄罗斯是重要成员，任何成员都没有权利开除其他国家的成员资格。