宣布第一阶段军事行动大致完成 俄军称将专注“解放”乌东顿巴斯地区

在面对乌克兰军顽强抵抗之后，俄罗斯国防部这项宣布似乎意味，俄军接下来要转向实现有限的目标。俄国防部表示，获俄罗斯支持的乌东亲俄部队已经控制卢甘斯克州93％地区和顿涅茨克州54％地区。顿巴斯包含这两个州。

（布鲁塞尔／基辅综合电）俄罗斯周五（3月25日）宣布，在乌克兰的第一阶段军事行动大致完成，俄军接下来将专注于“解放”乌克兰东部的顿巴斯地区。

在面对乌克兰军顽强抵抗之后，俄罗斯国防部这项宣布似乎意味，俄军接下来要转向实现有限的目标。

俄国防部表示，获俄罗斯支持的乌东亲俄部队已经控制卢甘斯克州93％地区和顿涅茨克州54％地区。顿巴斯包含这两个州。

不过，俄国防部也表示，俄军还可能对乌克兰各大城市进行风暴式围困；还有，一旦美欧在乌克兰上空实施禁飞区，俄罗斯也会立即作出反应。

周五，乌克兰宣布再击杀一名俄军将领。自2月24日俄军入侵以来，乌克兰声称已经击杀五名俄军将领。

乌总统顾问阿列斯托维奇说，乌军在南部赫尔松附近的乔尔诺巴耶夫卡展开攻势，击杀第49俄南军区司令员里亚赞采夫将军（Yakov Ryazantsev）。

另外，乌北切尔尼戈夫州州长乔斯说，俄军已经包围切尔尼戈夫市，并且以战机和榴弹炮密集攻击。东部哈尔科夫市警方周五说，当地充作人道救援中心的一家诊所遭俄军轰炸。乌南马里乌波尔市官员昨天说，上周遭俄军轰炸的当地一所剧院有约300人死亡。

英国国防部指出，基辅的守军正展开反攻，从俄军手中夺回好些首都周围的城镇，并将基辅东部的俄军逼到35公里外。

拜登呼吁二十国集团 将俄罗斯排除在外

美国总统拜登周四在布鲁塞尔与北约、七国集团（G7）和欧盟成员国领导人开会时呼吁二十国集团（G20）将俄罗斯排除在外。

拜登表示，各国在峰会上讨论了这个问题。如果今年的轮值主席国印度尼西亚和其他国家不同意驱逐俄罗斯，那么乌克兰应被允许出席这项会议。

中国此前指俄罗斯是G20的重要成员，中国外交部发言人汪文斌说，G20成员没有权力开除其他国家的成员资格。

俄罗斯方面宣布，总统普京将出席今年11月在峇厘岛举行的G20峰会。克里姆林宫周五表示，即使俄罗斯被G20排除在外，也不是“什么可怕的事”，因为G20许多成员都已经在与莫斯科展开经济战。

印尼：会按规则和程序 邀请所有成员国出席峰会

印尼政府表示将中立和公正地举行此次峰会，不会理会西方国家因乌克兰战争要求排除俄罗斯的呼吁。印尼外交部官员、G20峰会协调员迪安发表声明说，印尼作为轮值主席国，会遵循G20的规则和程序，邀请所有成员国出席峰会。

拜登周四向北约成员国强调，这么多年来北约从未如现在这么的团结。拜登强调欧洲必须展开跨越北约、欧盟范围的大团结，因为只有这样才可以制止普京的任何企图。

拜登透露，他正与欧盟领袖在制定战略，以避免战时引发全球粮食危机，同时成立新组织来打击违反俄罗斯制裁的行为。

自2月24日俄军入侵以来，已经有超过350万名乌克兰人逃离乌克兰。逃离战火的难民中，大部分逃到波兰栖身。美国已表示将接收10万名逃离乌克兰的难民。

拜登周五前往波兰边界小镇访问。拜登在距离乌克兰边境只有约100公里的热舒夫（Rzeszow）同波兰总统杜达会晤。