连番受挫令动用核武可能性剧增 传俄拟加派雇佣兵入乌扭转战局

乌克兰情报首长指俄军接连犯错让乌军有机可乘，不过提醒当前情势仍非常严峻。美国五角大楼说，乌军在唯一被俄军攻占的赫尔松发起反攻。日本首相岸田文雄警告，俄罗斯使用核武器的可能性增高。

（华盛顿／基辅综合电）俄罗斯军队在乌克兰的战事不断受挫，引发俄罗斯可能动用核武的担忧与日俱增。消息也说，俄方将动员更多雇佣兵进入乌克兰参战试图扭转战局。乌克兰情报首长指俄军接连犯错，让乌军有机可乘，不过提醒当前情势仍非常严峻。

乌克兰总统泽连斯基昨天指责俄罗斯“夸大”自身的核武力量，自夸能用核武器破坏一个国家，甚至还能毁掉整个地球，警告这将激起军备竞赛。日本首相岸田文雄也警告，俄罗斯使用核武器的可能性增高。

岸田与美国驻日大使伊曼纽尔昨天一起访问广岛和平纪念馆。岸田与伊曼纽尔会谈中，谈及乌克兰局势时说：“俄罗斯使用核武器的可能性显著增高，实在令人担忧。”

岸田也肯定伊曼纽尔访问广岛一事，并说：“我坚信接触核爆的真实情况，将向国际社会发出强烈信息，日美必须领导国际社会，并将紧密合作”。

泽连斯基昨天在多哈国际论坛发表线上演讲呼吁全球能源生产国增加产量稳定市场供需，这样一来俄罗斯就不可以继续以石油和天然气当成要挟工具“勒索”其他国家。卡塔尔是全球前三大天然气出口国。

乌克兰战事战斗仍然激烈。美国五角大楼说，乌军在唯一被俄军攻占的赫尔松发起反攻，试图夺回控制权。首都基辅的西北边正在密集交战。

基辅州州长帕夫柳克昨天说，俄军控制了乌克兰小镇斯拉夫蒂奇（Slavutych），占领当地的医院并且绑架市长。这个城镇距离切尔诺贝利核电站约50公里，切尔诺贝利核电站的许多员工住在那里。

称仍掌控马里乌波尔市 乌军表明绝不投降

在战况最激烈的南部港口城市马里乌波尔，乌军称他们仍掌控这个城市，并表明绝不投降。

乌克兰副总理韦列舒克说，俄乌同意周六在乌克兰前线战区的城镇开通10个人道走廊，让乌克兰平民撤离。她说，马里乌波尔市有至少10万人须撤离。

美国官员透露，俄国将通过亲普京的雇佣兵组织“瓦格纳”（Wagner）把更多在叙利亚和利比亚有作战经验的雇佣兵和重装备一起部署到乌东，预计人数将从一个月前的约300人增加到超过1000人，以专注于“解放”乌东顿巴斯地区。美国方面的消息也说，俄国正从格鲁吉亚亲俄的分离主义地区调兵到乌克兰助阵。

此外，除了出兵乌克兰，俄罗斯昨天还在国土的东西两端举行演习，一是在加里宁格勒举行地对空导弹与战斗机演习，另一在日俄争议领土南千岛群岛（日方称北方四岛）展开军演。

乌克兰国防情报局长：俄军采取中世纪人海攻势

另一方面，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫接受美国《国家》杂志（The Nation）访问说，俄军部队已被许多乌克兰线人渗透，只能以“老套战术”攻打乌军。

布达诺夫在前天刊登的访谈中说：“俄军犯了许多错误，被我们加以利用……乌军已经证明了，俄军所谓的全球第二强是个神话，他们只是采取类似中世纪的人海攻势，老套的战术。”

他还说：“我们在俄军内部有许多线人，不止在军队，也渗透俄罗斯的政治圈和领导层。”他表示，乌军接下来将不断狙击俄军。同时，乌克兰也密切监控替俄罗斯作战的车臣部队的动向。