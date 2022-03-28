乌军情局局长：俄罗斯要在乌制造韩朝并立局面

（基辅综合电）乌克兰指责俄罗斯试图将乌国一分为二，并将其中一块划入莫斯科控制范围。乌东分离地区卢甘斯克领导人说，很快就会举行加入俄罗斯公投。

乌克兰军事情报局局长布达诺夫昨天（3月27日）发表声明说，在未能接管整个乌克兰后，俄罗斯正试图将乌克兰一分为二。“真正情况是俄罗斯要在乌克兰制造朝鲜与韩国并立局面。”

布达诺夫预测乌军将击退俄军，并说将在俄罗斯控制区发动全面游击战。“俄罗斯人只会有一个下场，那就是一心只求能生存下来。”

昨天，乌克兰东部分离地区卢甘斯克领导人帕谢奇尼克说，卢甘斯克很快就会举行加入俄罗斯公投。2014年，俄罗斯吞并克里米亚半岛后，该地区也举行加入全民表决，结果以压倒性多数票决定与乌克兰决裂并加入俄罗斯，但全球大部分地区都拒绝承认这项表决。

俄罗斯上个月承认卢甘斯克和另一乌东分离地区顿涅茨克为独立国，并宣布在这两个地区展开所谓的维和行动。几天之后，俄罗斯就挥军入侵乌克兰。

英国国防部的最新军事评估说，在乌克兰东部的俄军正从南北包抄，要把同乌东亲俄部队正面交锋的乌克兰军包围起来。

乌克兰国防部也说北部靠近白罗斯边境的切尔尼科夫市已被俄军包围。在这同时，乌克兰当局宣布，已收复东北城镇特罗斯佳涅茨（Trostianets），但俄军控制了切尔诺贝利核电站工人居住的小镇斯拉夫蒂奇（Slavutych）。

周六，俄罗斯导弹摧毁了乌西城市利沃夫一个燃料储备设施和军事维修厂。乌克兰内政部顾问德尼森科昨天指责俄罗斯开始摧毁乌克兰的燃料和粮食储存设施。

乌克兰总统泽连斯基前晚发表电视讲话时，要求西方国家提供库存中正在“积灰尘”的军事硬件，称乌克兰只需要北约1%的飞机和1%坦克。西方国家迄今已向乌克兰提供反坦克和防空导弹以及小型武器和防护设备，但没有提供任何重型装甲车或飞机。

在战火延烧中，谈判并未中断。乌克兰昨天说，乌俄今天起将一连三天在土耳其举行和谈。

拜登称不能让普京继续掌权 白宫事后出面“灭火”

周六，美国总统拜登在波兰首都华沙发表演讲时，严厉鞭挞俄罗斯总统普京是个“屠夫”，并表示“不能让他继续掌权”。他也警告俄罗斯“休想打北约主意和动北约寸土”。

不过，白宫随即出面灭火，澄清拜登不是在鼓吹俄罗斯“政权替换”，而是表明普京不可以在邻国或地区行使权力。美国国务卿布林肯说，“我认为总统和白宫昨晚提出了一个观点，普京总统不能获得授权对乌克兰或其他任何人发动战争或进行侵略。”

对于拜登的发言，克里姆林宫回击说，“国家元首应该保持清醒”，并称人身攻击“缩小了双边关系改善的的窗口”。

法国总统马克龙敦促各方，不要让“战争升级，不论口头上还是战场上”。他认为应该“首先实现停火，然后通过外交手段使俄军全面撤离”。“如果我们想这样做，就不能在言语或行动上”使局面升级。