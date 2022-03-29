泽连斯基：与俄谈判将坚守“主权与领土完整”

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯和乌克兰今天（3月29日）会在土耳其举行新一轮面对面谈判。乌克兰表明准备在会谈中谋求安全保障、中立地位和无核地位，但将坚守“主权与领土完整”原则。

乌克兰总统泽连斯基星期天晚发表视讯演讲时说，乌方的目的是实现和平以及尽快让国人回归正常生活，但他同时强调，乌方维护主权和领土完整的原则是不容质疑的。

泽连斯基当天接受俄罗斯记者访问时说，乌克兰准备谋求安全保障、中立地位和无核地位，并愿就乌东部顿巴斯地区问题与俄方对话。但由于这些问题涉及修改乌克兰宪法，泽连斯基强调，乌方将举行全民公投，并希望得到第三方保障。

他同时指出，乌俄两国达成和平协议的首要条件是俄停火和撤军。

俄总统普京星期天和土耳其总统埃尔多安通电话后同意在伊斯坦布尔举行新一轮俄乌谈判。早前消息指谈判周一启动，但由于双方代表周一晚才抵达，乌谈判代表阿拉卡米亚说，会谈将于周二上午10时（新加坡下午3时）开始。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，俄乌谈判至今未取得重大的进展或突破，但他也认为双方决定继续举行面对面谈判是“重要”的。对于普京和泽连斯基直接会晤的问题，俄外长拉夫罗夫说，两人应该在双方更接近就关键问题达成一致时会面，而不是现在。

俄乌3月10日在土耳其举行的首次高层会谈火药味十足。乌方指俄方无视其讨论停火的请求，俄方则表示停火根本不在议程上。在那之后，两国仍定期进行视频会谈，但谈判毫无进展。

俄入侵计划受阻或更愿意做出妥协

乌克兰官员淡化此次会谈取得重大突破的可能性，但路透社指出，单是两国同意再度进行面对面会晤本身就显示，随着俄军入侵计划受阻，情况已出现了变化。乌官员近几周一再暗示，俄罗斯现在可能更愿意妥协。

随着俄军一个多月来的入侵行动连连遭遇挫折，俄军上周说正将重点转移到扩大乌东亲俄部队控制区上。

乌军上周展开反攻，将基辅周边地区、东北部和西南部的俄军击退。但俄军火力继续集中在东南部靠近亲俄部队地区的地方，包括围攻马里乌波尔港。

已逃离马里乌波尔的市长博伊琴科说，当地仍有16万平民被困，他们没有暖气和电力供应，“已经超出了灾难界限”。他呼吁全面疏散马里乌波尔市民。

据报道，乌军周一从俄军手中夺回基辅附近伊尔平市控制权。不过，乌国防部发言人莫图兹亚尼克说，没有迹象显示俄罗斯已经放弃包围基辅。

在其他地方，俄军的装甲纵队因无法获得补给而陷入困境，目前集中展开空袭和炮轰。

英国国防部说，过去24小时，俄军位置没有出现重大变化，他们大部分的进展是在马里乌波尔附近，那里正在发生激烈战斗。

乌克兰已蒙受近7700亿元损失

据乌方统计，战争已经导致它蒙受5649亿美元（约7700亿新元）损失，这包括基础设施损毁、经济增长受挫等。

俄经济也因西方制裁而陷入困境。俄上周要求“不友好”国家用卢布购买俄天然气，遭七国集团拒绝。俄上议院联邦委员会经济政策委员会成员阿布拉莫夫说，那俄罗斯就会停止供应天然气。