乌克兰逃难妇孺或成不法分子“猎物”

（华沙综合讯）乌克兰大批难民外逃，但逃离战火并不意味着他们就安全了。联合国秘书长古特雷斯警告，对人口走私犯来说，乌克兰战争不是一场悲剧，而是一个商机，而乌克兰妇女和小孩正是他们的目标。

联合国难民署的数据显示，截至3月27日，已有超过380万人逃离乌克兰，由于60岁以下男性被禁出境，这些难民有九成是妇孺；目前已有超过220万名乌克兰难民入境波兰。

貌美女性成意大利皮条客目标

许多年轻女性独自一人逃出乌克兰，往往不知道接下来要到哪里去，多数时候只能相信陌生人，所以容易成为人口走私集团的目标。

英国广播公司（BBC）记者到乌克兰与波兰边界采访后发现，有意大利皮条客到那里寻找能从事卖淫工作的貌美女性，也有人为难民提供住宿后，要她们免费打扫房子，甚至提供性服务。

乌克兰难民胡斯曼诺夫便决定留在波兰边境，为陆续抵达的同胞提供援助，以免他们落入不法分子手里。

两周前，20多岁的胡斯曼诺夫从基辅抵达波兰边境，开始在一个火车站当义工。她透露，自己第一天当义工，就发现三名意大利皮条客在火车站寻找“猎物”，她随后报警揭发此事。她说：“妇孺从一场可怕的战争来到这里。她们不会说波兰语或英语，也不知道正在发生什么事，只能相信任何人对他们说的话……这也是为什么我特别担心她们的安危。”她也说，暴发难民潮的最初那几周，有人（主要是男性）手持各个目的地告示牌出现在火车站。如今警察定时到火车站巡逻，这种情况基本上已消失。

也有乌克兰难民称，曾在罗马尼亚一个难民中心遇到冒充义工的可疑男子，强硬地要带她和孩子前往瑞士，所幸她最后找了借口逃脱。

为避免这类情况发生，波兰企业家亚穆尔斯卡发起名为“女性开车”的倡议，招募650名波兰女性来回波兰和乌克兰边境载送难民，希望为难民提供一个安全搭便车途径。

人权组织强调，必须协助乌克兰难民进行登记，并告知他们所拥有的权利，以保护他们不被剥削或误入歧途。