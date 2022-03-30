俄乌谈判进展显著 俄称将大幅减弱基辅和周围攻势

（基辅／莫斯科综合电）俄乌谈判代表周二（3月29日）在土耳其举行谈判后，俄罗斯称正采取措施为乌克兰战火降温，包括“大幅减弱”对乌克兰首都基辅周围的军事行动。居中斡旋的土耳其形容，这是至今最显著的谈判进展。

双方的谈判成果还有待观察，不过却意味仍有希望促成俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基会晤，并敲定和平协议。

两国最新一轮在土耳其最大城市伊斯坦布尔的谈判进行了约四个小时。据乌克兰电视台报道，会谈气氛冷，双方没有握手。土耳其外交部说，俄乌这轮谈判已经结束。

乌方建议以中立地位换取安全保障

乌克兰谈判代表会后对媒体说，乌方在会谈中提出了建议，要以中立地位换取安全保障，承诺既不会加入军事联盟，也不会让外国军队进驻。乌方还要为领土寻求国际安全保证，但不包括克里米亚和被亲俄叛军控制的顿巴斯地区。这也是乌方首次为寻求停火提出这么具体的建议。

俄首席谈判代表梅金斯基说，谈判有“建设性”，俄代表团会立即将乌克兰的提议递呈给普京，等待指示。他还表示，俄方愿意考虑同乌方举行总统峰会。

土耳其总统埃尔多安在会谈前呼吁双方尽力“结束这场悲剧”。他说，此次会谈若能取得进展，将可为俄乌领导人会晤铺平道路。

俄乌周二的谈判结束后，俄副国防部长福明也宣布，俄军将立即大幅减弱对基辅和北部城市切尔尼戈夫（Chernihiv）的攻势。

此消息一出，多种谷物的市场价格应声下跌。芝加哥市场玉米期货价一度下跌2.5％，触及3月17日以来最低。小麦一度下跌6.7％。俄罗斯和乌克兰都是谷物主要生产国。

乌克兰约2万人死于战火

在这轮谈判开始之前，乌克兰外长库列巴说，乌方的首要目标是达成停火，最起码必须解决人道危机。

战火连绵，百姓命运堪忧。在战况最激烈的乌克兰东南港市马里乌波尔，人道危机毫无缓解的迹象。

泽连斯基周一说，全国估计已有2万人死于战火，约半数就在马里乌波尔。估计该市仍有约16万平民被困。

乌副总理韦列舒克周二说，俄乌同意开通三条人道走廊。国际红十字委员会则呼吁交战双方达成明确的协议，让平民从马里乌波尔和其他地方安全撤离。

据报道，法国总统马克龙正在争取普京同意，让法国、希腊和土耳其在几天内协助马里乌波尔市民大撤离。

在战场上，俄罗斯国防部说，俄军周一晚以巡航导弹摧毁了乌克兰西部里沃尼（Rivne）地区的一个大型燃料库。

俄国防部长绍伊古称，乌克兰的军力已严重削弱。他警告，如果北约向乌克兰提供飞机和防空系统，俄罗斯将做出反应。

在这同时，乌克兰总检察长维涅迪克托娃说，有证据显示俄军在南部的敖德萨和赫尔松使用被禁止的集束炸弹。

《华盛顿邮报》则报道，除了俄军的无差别攻击，乌军在平民区部署重型军事装备和其他防御战略，也让这些平民区成了俄军锁定的攻击目标。专家认为，乌军这么做可能削弱要在法律上追究俄罗斯是否犯下战争罪的努力。