美指俄军持续攻击乌粮仓 影响全球粮食供应

（华盛顿／联合国／基辅综合电）美国政府官员向路透社展示的照片显示，俄军持续攻击乌克兰东部的粮仓，凸显俄军行动正影响全球粮食供应。

这两张黑白图片显示了乌克兰东部几栋长方形建筑，今年1月时还是完好无缺，但到了3月，建筑屋顶破损，出现了“撞击坑”。官员指俄军一再破坏乌克兰东部的粮仓，“截至3月底，至少有六个粮仓因这些袭击而摧毁”。

乌克兰是全球第四大粮食出口国，战争对其农作的影响备受全球关注。

上述美国官员说：“俄军鲁莽摧毁这些粮仓，清楚显示普京发动的战争如何直接影响乌克兰平民以及威胁全球粮食保障……非洲和中东国家依赖乌克兰供应小麦，乌克兰的粮食储备和粮仓被毁，可能导致粮食短缺，使原已脆弱的经济体粮价高涨。”

乌克兰农业部长梭尔茨基周三接受法新社访问时指出，乌克兰去年的粮食收成创纪录，达到1亿零600万公吨，但这个数字今年可能下降25％甚至50％，而这还是较乐观的预测。

乌克兰多个地区包括南部土地肥沃的赫尔松、扎波罗热、敖德萨等城市，不是爆发激烈战事就是无法耕作。

梭尔茨基估计，战事导致乌克兰农民今年只能在50％至75％的农田播种，加上许多农民到前线参战，也令农业领域出现人手短缺问题。农业部正在争取让农业工人暂时豁免入伍。乌克兰从2月底开始征召18岁至60岁的预备役军人。

面对战争，乌克兰农民不得不变通，改而根据现有的种子、化肥、农药和燃料来决定要种植哪种作物。梭尔茨基说：“现在每个农民和每个农场必须自行决定（种什么）。”

燃油短缺是一大问题。战前，乌克兰的燃油供应主要来自俄罗斯及其盟友白罗斯，如今这些供应源已经切断，而燃油运输船原本停靠的港口则被俄军封锁了。最近几周，俄军炸毁了乌克兰多个大型油库。梭尔茨基说，俄军此举是为制止农民播种。

乌克兰为确保有足够的粮食满足国内人民所需，已禁止或限制出口小麦、白糖、荞麦、大麦、燕麦、牛肉以及家禽。