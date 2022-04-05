军事历史学家：普京犯希特勒三错误

接受美国有线电视新闻网（CNN）访问的军事历史学家说，普京在乌克兰战事至少在三个方面犯下与纳粹德国元首希特勒相似的错误。这包括：物流规划、肆意虐杀和效仿希特勒的辩解谎言。

（华盛顿讯）俄罗斯总统普京经常提起苏联在二战期间打败纳粹德国的历史，为俄罗斯入侵乌克兰辩护。然而，军事历史学家认为，普京正在犯一些与1941年德国入侵苏联时相同的错误。

接受美国有线电视新闻网（CNN）访问的军事历史学家说，普京至少在三个方面犯下与纳粹德国元首希特勒相似的错误。

首先是物流规划差劲，没有为俄军提供足够粮食、燃料和配备。有报道指俄军抢劫银行和超市，坦克燃料耗尽，士兵使用不合标准的军事通讯方式如智能手机，导致乌克兰所说的至少七名俄军将领遭歼灭。

美国印第安纳州圣母大学军事史教授约翰逊说：“证据表明，普京认为他可以通过部署特种部队和空降部队迅速取得胜利。因此，当俄军被迫参加一场更传统的战争，基本上涉及乌克兰边境的大部分俄军时，他们并没有为后勤做好准备。”

糟糕的后勤也是纳粹德国东线战败的关键因素。德军未能为苏联广阔的地域和崎岖的地形建立足够的补给线，以致德军坦克燃料耗尽。当俄罗斯寒冷的冬天来袭时，德国士兵被迫穿着夏季军装战斗，最终约25万德军在那个冬天冻伤或冻死。

其次是肆意杀害平民以致失去潜在盟友的支持，以及让乌克兰内部更为团结。

普京在乌克兰有潜在的盟友。俄乌是有宗教和文化联系的斯拉夫国家，许多乌克兰人有俄罗斯亲戚，且会说俄语。从历史上看，乌东地区对俄罗斯的忠诚度更高。然而，普京对平民的暴行，正以前所未有的方式团结乌克兰人。

希特勒在苏联也有许多潜在的盟友。许多苏联人鄙视和害怕斯大林，因为斯大林杀害政治对手、处决军事领导人并迫害苏联公民。

在大饥荒时期，他让约400万乌克兰人饿死。这就是为什么一些苏联人最初欢迎希特勒到来，并给一些德军送圣诞礼物。

然而，希特勒对平民的残酷手段很快就加强了苏联人的抗敌决心。

约翰逊说，斯大林是如此令人讨厌，以至于约100万苏联人在德国军队服役，但希特勒的暴行摧毁了他赢得苏联同情者支持和削弱苏联抵抗力量的任何机会。

普京效仿希特勒的辩解

普京犯下的第三个错误是以希特勒式的语言为战争辩护，声称要将乌克兰“去纳粹化”，但实际上乌克兰总统泽连斯基是犹太裔，曾在纳粹大屠杀中失去亲人。

中欧历史和大屠杀方面的权威人士斯奈德说，普京的辩护是希特勒大谎言的变体——这是一种纳粹宣传技巧，以为一位政治领导人重复足够多的谎言，人们最终会相信它。

斯奈德指出，普京撒谎说乌克兰由纳粹统治，是在嘲弄大屠杀幸存者。

这可能适得其反，因为在一个许多公民祖先在大屠杀中丧命的国家，以这样的历史悲剧为战争辩护，只会让一些乌克兰人更加坚定地保卫家园。

也许这就是为什么一些乌克兰人不再称普京为俄罗斯总统，而称他为“新希特勒”。