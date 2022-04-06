俄否认屠杀乌克兰平民 反指是欧美乌嫁祸阴谋

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯极力否认在乌克兰屠杀平民，反指这是欧美与乌克兰嫁祸俄罗斯的阴谋。不过，美国称将在本周内宣布更多制裁俄国的措施，德法等欧洲多国也要驱逐百多名俄外交官。

俄军日前从乌克兰首都基辅周边撤走后，乌方称在当地多座城镇发现至少410具平民尸体，其中布查镇有300人遭杀害。乌克兰和西方国家指凶手是俄军。

美国总统拜登周一呼吁对在布查镇发生的暴行进行“战争罪审判”。

拜登在白宫对记者说：“他（普京）是个战犯……发生在布查的事令人发指，每个人都看到了，我们必须收集所有细节，以进行战争罪行审判。”

欧盟委员会主席冯德莱恩也说，欧盟准备派调查人员去布查收集可能有人犯下战争罪的证据。

俄方则全力驳斥这些指责。

克里姆林宫抨击拜登的言论荒唐。发言人佩斯科夫指称，西方正在“大规模造假”以嫁祸俄罗斯。

俄下议院议长沃洛丁说，布查镇的平民杀戮事件是欧美与基辅自导自演。

俄国防部甚至直指乌克兰特工炮制了所谓的杀戮事件，还说乌克兰的特务机构已在苏梅、科诺托普和其他城市，进行了类似行动。

俄常驻联合国代表涅边贾说，将向安理会提交“证据”，证明俄军没有杀害乌克兰平民。

西方媒体记者在布查镇目睹了平民尸体，但无法核实是谁下的手。不过，美国科企马克西科技周一公布的卫星图像显示，早在3月中旬，布查镇已有好些平民卧尸街头了。

美国政府将在本周宣布对俄实施更多制裁，欧盟也正在紧急讨论类似措施。

白宫国家安全顾问沙利文周一透露，新一轮制裁包括削弱俄国货币卢布和俄国进口高科技零部件的能力。美国当天已阻止俄政府用存于美国银行的储备，向主权债务持有人支付超过6亿美元（约8.14亿新元）的款额。

在欧洲，德国和法国率先在周一宣布将驱逐俄罗斯外交官员后，更多国家也跟进。

据报道，德国将驱逐40人，法国驱逐35人。意大利周二以安全为理由，宣布将驱逐30名俄外交官员；西班牙、丹麦、瑞典随后做出同样宣布。拉脱维亚和爱沙尼亚则各别下令关闭两处俄领事馆，并要领事馆人员离境。

俄罗斯前总统兼安全委员会副主席梅德韦杰夫表明，俄方将做出回应。