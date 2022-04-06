日本外长访波兰归国 带回20名乌克兰难民

俄乌战火延烧，日本政府拟追加1亿美元的紧急人道主义援助，协助在乌克兰周边地区的难民，而出访波兰的日本外长林芳正昨日以政府专机带回20名乌克兰难民，这人数虽然不多，但被指是日本要展现在乌克兰战事上愿与欧洲国家分忧。

日相岸田昨日说，这笔人道主义援助将通过联合国难民事务处和日本非政府组织等协助乌克兰难民安全转移，以及提供食品、日用品和药品，并筹划为乌克兰清理战后废墟、处理地雷和未爆弹等。

林芳正本月1日访问波兰，先后同波兰总理莫拉维茨基和乌克兰外长库列巴进行会谈。他也参观了波乌边境的梅迪卡镇，了解支援难民的国际组织的活动。随林芳正前往日本的20名乌克兰难民大多是妇孺，年龄介于6岁至66岁，男性仅五人。当局将通过企业、大学和地方政府给予他们帮助。

截至4月3日，日本已接受404名乌克兰难民。内阁秘书长松野博一说，日本将继续与七国集团和其他国际社会合作，为乌克兰人民提供援助。

日本向来对难民表现冷淡，日本难民协会数据显示，日本的难民审批过关率仅0.5%，这与德国的41.7%、加拿大的55.2%、法国的14.6%落差大。

当局这次积极支援乌克兰，被指是为了展现与西方战略一致。日本是七大工业国成员之一，日本一名高官说：“我们要让外界看到日本政府所提供的帮助积极，不亚于欧美国家。”

此外，有报道引述自民党一干部谈话，反映当局也在借乌克兰危机为“周边危机”进行彩排。

据自民党人士称，若发生“台海危机”，就有可能产生“台湾难民”。乌克兰战事不能隔岸观火，日本必须为台海危机做出设想，到时才有可能收容难民。