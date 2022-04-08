美财长：拜登要求把俄逐出G20 美国不参加有俄官员在场G20会议

（华盛顿综合电）拜登政府认为应把俄罗斯逐出二十国集团（G20）等主要国际机构，并已通知本届G20轮值主席国印度尼西亚，“一些会议”如果有俄罗斯官员在场，美国就不会参加。

美国财长耶伦周三（4月6日）出席美国众议院金融服务委员会听证会时，发表以上讲话。这引发多方议论俄罗斯入侵乌克兰后，G20未来将扮演什么角色。

自2008年以来，从冠病救济到跨境债务，G20一直是磋商这些问题的重要国际论坛，但G20成员国包括中国、印度、沙特阿拉伯和其他不愿谴责俄罗斯入侵行动的国家。

最近几个月，美国及主要盟友更重视七国集团（G7），这些国家的利益更一致，G7会议因此被用来协调对战争的反应。

耶伦也在听证会上强调，俄罗斯入侵乌克兰和在乌北布查镇杀害平民应该受到谴责，并批评俄罗斯冒犯了基于规则的全球秩序，不可接受，指这将对乌克兰及其他地区产生巨大的经济影响。

耶伦说，拜登政府不想让俄罗斯积极参与主要的国际机构，但承认鉴于国际货币基金组织（IMF）的规定，俄罗斯不太可能被逐出这一组织。

“拜登总统清楚表态，而我当然同意他的观点，就是俄罗斯不能如常参与这些金融机构。他要求将俄罗斯逐出G20，我已经向在印尼的同僚表明，如果一些会议有俄罗斯人参与，我们就不会参加。”

印尼今年担任G20轮值主席国，将分别在7月和11月主办G20金融会议和领导人峰会。

美国财政部一名发言人后来澄清，耶伦指的是本月20日在华盛顿召开的IMF和世界银行春季会议期间，在场外举行的G20财长和央行行长会议。

有关会议将结合面对面和线上方式举行，目前仍不清楚俄罗斯会否参与。不过普京有意出席今年在峇厘岛举行的G20峰会，中国也已表明支持俄罗斯留在G20。

印尼通讯和信息部长特别顾问德迪昨天在线上媒体吹风会回答询问时说，印尼正在评估美国及盟友关于将俄罗斯逐出G20的呼吁，并将在时机成熟时，表明印尼的立场。

耶伦：若北京对台动武 美国也有决心实施制裁

另外，耶伦也表明，若北京对台湾动武，拜登政府会准备好使用所有制裁工具。她说，美国已对俄罗斯实施会造成严重后果的制裁，在其他情况下，美国也有采取同样行动的能力和决心。

美国副国务卿谢尔曼也在众议院外交委员会听证会上说，中国大陆应该从西方在乌克兰问题上的协同反应中“汲取正确教训”，即中国以武力统一台湾的任何举动都是不可接受的。

谢尔曼也说，俄罗斯因乌克兰战争而受到的制裁，应该让中国了解到，如果中国向俄罗斯提供物质支持，北京可能会面临的后果。

与此同时，美国总统首席经济顾问迪斯说，中国和印度对俄乌战争的立场令美国失望，拜登政府已告诉印度，与莫斯科“更明确的战略靠拢”将产生“严重和长期”的后果。