乌克兰要求欧美尽快禁运俄石油 禁令冲击大欧盟内部分歧加大

乌克兰总统泽连斯基周四早上发表视频促请西方国家尽快就俄石油禁运达成一致，否则会有更多乌克兰人为此付出生命的代价。分析指出，欧美如今已耗尽较为简单的制裁选项，接下来得准备承受制裁俄罗斯可能对欧美造成的较大冲击。

（华盛顿／基辅综合电）乌克兰要求欧美尽快就俄罗斯石油禁运达成一致，同时，乌克兰指责俄罗斯不断掩盖残杀乌克兰人民的暴行，并且已在拟定涉及战争罪行的俄军名单。

乌克兰总统泽连斯基周四（4月7日）早上发表视频促请西方国家尽快就俄石油禁运达成一致，否则会有更多乌克兰人为此付出生命的代价。他指出，国际制裁对俄经济造成的破坏性，必须足以让俄罗斯同意结束战争。他提到民主世界必须拒绝购买俄石油，同时把俄银行全面排除在国际金融体系以外。

欧盟27个成员国周四讨论对俄能源制裁，他们在探讨采纳欧洲委员会的建议，禁止包括俄煤炭进口。一些欧盟国家要求更进一步，也禁止俄石油进口，但其他高度依赖俄能源供应的国家包括德国表示反对。

分析指出，欧美如今已耗尽较为简单的制裁选项，这些措施不会对自己造成太大伤害。然而，接下来欧美得准备承受制裁俄罗斯可能对欧美造成的较大冲击。在这方面，欧盟的分歧已经日益明显。比如立陶宛上周六宣布将停止进口俄天然气之后，奥地利马上对制裁俄石油和天然气表示反对，他指这些制裁对奥地利的伤害要大于对俄罗斯。

美国早在3月8日已宣布对俄能源包括石油实施禁运。俄总理米舒斯京周四说，由于西方前所未有的制裁，俄罗斯正面临30年来最艰难的局面，但外国试图将俄孤立的企图将以失败告终。

在俄军屡犯战争罪行的问题上，泽连斯基指责俄罗斯试图掩饰在乌克兰犯下暴行的证据，他周三接受土耳其电视台采访时称俄军为了隐藏有“数千人”遇难的证据，阻止人道救援物资进入乌克兰南部被围困的马里乌波尔市。

德情报机构截获俄军布查镇杀害平民信息

德国《明镜周刊》周四报道，德国情报机构截获了来自俄军的无线电信息，该信息讨论了乌克兰首都基辅郊区布查镇平民被杀事件。在一次拦截中，一名士兵提及他将一个人从脚踏车上射下来。此前其中一张展现在世人眼前的照片就显示，一辆脚踏车旁有一具尸体。德国情报机构也收集到其他录音，表明乌克兰其他城市也发生类似事件。

乌克兰国家安全局周四表示，它正在拟定一份俄军名单，这些人员涉嫌在基辅地区包括布查镇犯下战争罪。它也向近2000名证人搜证，确定有33人涉嫌与俄罗斯串通。

俄乌两军战斗持续，乌克兰总统顾问阿列斯托维奇周四说，俄军试图在乌东地区包围乌克兰部队。他说，被围困的南部城市马里乌波尔正在坚持，他相信俄军在东部包围乌军的企图将无法得逞。

乌外长库列巴周四在布鲁塞尔要求北约提供更多飞机、防空系统、导弹和军用车，以与俄军继续战斗。

“我的要求就是武器、武器和武器。我呼吁所有盟国放下犹豫和不情愿，为乌克兰提供所需的一切。”

乌副国防部长马利亚尔警告，尽管俄军短期的重点是在乌东作战，但俄罗斯的长期目标其实是占领整个乌克兰。

俄国防部周四说，俄军导弹在一夜之间摧毁了乌克兰尼古拉耶夫、哈尔科夫、扎波罗热和楚胡伊夫的四个燃料储存库。乌克兰利用这些设施为尼古拉耶夫和哈尔科夫两个城市附近以及东南部顿巴斯地区的乌军提供补给。