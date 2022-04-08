西方情报：俄军准备转战乌东和乌南

（华盛顿讯）美国和西方军事与情报官员说，俄罗斯军队从乌克兰北部撤离后，正竭力召集具战斗力的增援部队到乌克兰东部和南部，以展开下一阶段战事。

俄军至今料已折损近万人

《纽约时报》报道，俄罗斯2月24日入侵乌克兰时，把75%的主要地面部队投入战争，但一个多月来，物流、士气低落及乌军顽强抵抗等问题造成这支超过15万大军如今精疲力尽。

迄今，俄兵员折损人数不详，但西方情报机构估计，俄军至少有7000至1万人死亡，2万至3万人受伤，另还有数千人被俘或在行动中失踪。

美国官员指出，在无法及时召集足够的战备援军来进行下一阶段战争的情况下，莫斯科不得不调整战略，从乌克兰北部两个主要城市首都基辅和切尔尼戈夫撤军，让4万名士兵退至俄罗斯和白俄罗斯以重新武装和补给，并可能在下来数周内将这些士兵重新部署到乌东。

此外，俄罗斯正加速把雇佣军、叙利亚和利比亚战士、新征兵，以及格鲁吉亚和远东地区的俄罗斯正规军调派到乌东前线。

欧洲情报官员表示，这些增援人数不多，仅数百人，但却有一定作用。例如，来自车臣的雇佣兵虽然并非精锐部队，但却擅长城市巷战，往往能够干“最肮脏的工作”，因此显然是“利用他们来散播恐惧”。

美欧官员认为，俄总统普京应该是迫切希望在5月9日之前取得某种胜利。俄罗斯每年这一天会在莫斯科红场举行盛大的胜利日阅兵式庆祝二战的结束。

除了调兵遣将，俄罗斯也在乌东地区使用杀伤力强大的新武器——POM-3智能地雷。

一般地雷在人们踩到或碰触绊线时引爆，但POM-3是一种装备传感器的智能地雷，一旦探测到脚步声接近时就会引爆，且能够识别人类和动物的脚步声。俄军使用这类地雷导致许多乌克兰平民伤亡。

维权组织呼吁俄方不要再继续使用地雷作战，也希望各方能够支持乌克兰清理这些地雷。