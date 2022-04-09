俄承认在乌克兰战事蒙受“重大损失” 暗示俄乌战争可能很快会结束

克里姆林宫周五暗示，俄罗斯在乌克兰的“特别行动”可能在“可预见的未来”结束。克宫表示，俄国的目标正在实现，俄军与谈判人员都在开展相关的工作。

（莫斯科／华盛顿综合电）乌东顿涅茨克州北部一个火车站周五（4月8日）遭火箭弹袭击，当时该火车站挤满要逃离战火的平民，至少50名乌克兰平民丧命，包括五名孩童，另有87人受伤。乌克兰政府严厉谴责这起蓄意袭击，俄罗斯即刻表明没对该火车站发动攻击。不过，俄罗斯罕见坦承乌克兰战争开始至今蒙受重大损失，克里姆林宫更暗示俄乌战争可能很快就会结束。

乌东火车站遭袭击 美英欧盟强烈谴责

乌克兰国家铁路公司负责人卡米辛说，克拉马托尔斯克（Kramatorsk）火车站周五遭到两枚俄军导弹袭击。顿涅茨克州州长基里连科说，事发时有数千个准备逃离战火的人在车站。他指责俄军使用内有集束弹药的Tochka导弹攻击平民，不过，他没有提出证据来说明他的指控。乌克兰总统泽连斯基严厉谴责俄军的暴行，他表示事发时乌军没在那里执行任务。

法新社记者在现场看到火车站旁躺着至少20具尸体，周围建筑和好些车辆遭损毁。长基里连科透露，一些伤者在送院后伤重不治。

克拉马托尔斯克几天前曾遭到俄军袭击。由于俄罗斯此前已经警告，要把重心转移至乌东地区，乌克兰政府连日来警告乌东居民立即向西逃亡。

昨天，俄罗斯国防部发表声明说，俄军没有向克拉马托尔斯克开火，并指那些导弹只有乌克兰军队使用。

美国、英国和欧盟都强烈谴责克拉马托尔斯克遭袭击。欧洲理事会主席米歇尔周五批评莫斯科切断乌克兰平民疏散渠道。美国驻乌克兰大使馆周五表示，这起袭击是俄军在乌克兰的“另一次暴行”。

俄乌开战已经一个多月，克里姆林宫发言人佩斯科夫周四接受英国天空新闻台访问时坦承，俄军在这场战事蒙受“重大损失”。佩斯科夫说：“我们有重大的部队人员损失，这对我们来说是一个巨大的悲剧。”

佩斯科夫没有透露具体数字，但俄国防部上月25日曾说，有超过1350名士兵丧命，3800多人受伤。德国总理朔尔茨上月声称，至少已有1万名俄军士兵死亡。

克里姆林宫周五暗示，俄罗斯在乌克兰的“特别行动”可能在“可预见的未来”结束。克宫表示，俄国的目标正在实现，俄军与谈判人员都在开展相关的工作。

另外，美国防长奥斯汀周四在美国参议院军事委员会的听证会上说，他相信俄总统普京已经放弃攻占基辅，把军力集中在攻占乌南和乌东。奥斯汀透露，美国正在提供情报给乌军，协助他们在顿巴斯地区的战斗。

美军参谋长联席会议主席米利在同一听证会上表示，乌克兰东南部的地形与北部不同，接下来的战役将是艰难的，因此乌军需要更多武器支援如坦克。

自战争爆发至今，美国和盟友已经为乌克兰提供约2万5000套空防武器系统。米利指出，俄乌战争开打至今，战况仍未明朗化。