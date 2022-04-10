泽连斯基要求更多武器 英宣布将供应优质军备

（利沃夫综合电）乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯对乌东顿涅茨克州火车站发动的导弹袭击是对平民的蓄意攻击，国际社会须对俄罗斯实施更严厉的制裁，并为乌克兰提供更多武器。英国已宣布将向乌克兰提供更多“优质军备”，西方国家也考虑协助乌军采用更先进的武器。

泽连斯基周五晚发表视频讲话时说：“我们期待全球对这个战争罪行做出坚定回应。若延迟或拒绝向乌克兰提供武器，这只能意味着有关的政治人物更希望帮助俄罗斯领导层，而不是我们。”

他也呼吁对俄罗斯实施能源禁运，以及把所有俄罗斯银行排除在全球体系之外。

当天早些时候，顿涅茨克州城市克拉马托尔斯克的火车站遭导弹袭击，造成至少52人死亡。乌克兰官员说，此事是俄军所为，事发时火车站约有4000人。

美国总统拜登指责俄罗斯再次干下可怕暴行。法国外长勒德里昂称俄军犯下反人类罪行。德国总理朔尔茨形容这是不可接受的战争罪行，必须追究袭击者的责任。

顿涅茨克州长说，火车站是被含有集束弹药的托奇卡-U（Tochka-U）短程弹道导弹击中。俄罗斯国防部则发声明说，只有乌军才会使用这款导弹，袭击是由乌军从克拉马托尔斯克市西南45公里外发动的。

另据英国国防部评估，俄军正以平民为攻击目标，并将攻势集中在东部顿巴斯地区以及南部城市马里乌波尔和尼古拉耶夫，包括从海上发射巡航导弹。

由于俄罗斯寻求在克里米亚与顿巴斯之间建立陆桥，预料乌克兰南部与东部地区下来将面对更多空袭。乌东卢甘斯克州当局已促请居民加快撤离。

英国首相约翰逊周五宣布，将向乌克兰提供总值1亿英镑（约1.78亿新元）的“优质军备”，包括更多防空导弹与800枚反坦克导弹。

朔尔茨则承诺继续向乌克兰提供防御性武器。拜登也指示继续全面了解乌方需求，提供它所需的先进作战能力。

乌官员：军援仍不足 最需要重炮和导弹系统

乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，乌克兰获得的军事援助仍不足，目前最需要的是重炮和导弹系统，以及反防御和航空系统。鉴于俄军重组兵阵后，顿涅茨克和卢甘斯克可能发生大规模战斗，乌克兰还需要战斗机来支援地面部队。

至今，西方国家为乌克兰提供的多为乌军惯用的前苏联时期武器，但由于战事可能旷日持久，西方国家如今考虑协助乌军过渡到现代化军备。

彭博社引述消息报道，七国集团（G7）和北约正在讨论让一些成员国为乌军提供海外培训，教他们如何使用更先进的武器。

这样的援助肯定将招致俄罗斯不满。上个月，乌克兰一个军事中心被俄军导弹击中，该中心在波兰边界附近，是西方国家训练乌军的设施。

另一方面，土耳其仍致力于推进俄乌停火谈判。

土耳其外长恰武什奥卢说，上周俄乌会谈后出现的积极气氛虽被基辅附近小镇平民遭屠杀的阴影所笼罩，但双方仍愿意在土耳其会谈。

土耳其另一高官透露，俄乌距离达成停火协议还很远，悬而未决的议题包括安全保障、顿巴斯和克里米亚地区的地位等。他说，双方还没有为下一轮谈判定下日期。