俄乌纷集结增援部队 乌东恐爆发大规模战事

（基辅／莫斯科综合电）乌克兰和俄罗斯近期均向乌东地区投入增援部队，双方或面临乌克兰战争爆发以来最大的军事冲突。在这同时，美国表示将为乌克兰提供所需武器，欧盟也正在考虑加强给乌克兰军备支援。

根据报道，俄军坦克和火炮以及从基辅周边地区撤出的部队陆续抵达乌克兰城市伊久姆北部。同时，乌军也开始从乌克兰北部向顿巴斯地区移动，双方可能面临最大军事冲突。报道指出，这一新的作战阶段将迫使乌克兰在平坦的地形上进行由坦克、大炮和飞机组成的常规战斗，而这将有利于俄罗斯更好地发挥自身优势。

乌克兰总统泽连斯基星期天（4月10日）发表视频演讲，称俄军预计本周扩大在乌东地区的攻势，除了加强空袭，俄军使用的武器将比现在多很多倍，乌军已作好迎战准备。“我们认为这将是新一波的战争，我们不晓得会有多少俄罗斯武器，但我们知道会比现在多出很多倍。”

车臣总统卡德罗夫周一早上在他的Telegram频道称，俄军将首先解放乌克兰东部的卢甘斯克和顿涅茨克，之后会继续攻下乌克兰首都基辅和其他城市。忠于俄总统普京的卡德罗夫说，拿下基辅应该不成问题。

泽连斯基一再呼吁欧美赶快提供更多武器给乌克兰，以应付随时爆发的大规模战争。彭博社引述消息人士说，欧盟外交事务专员博雷尔周末促请欧盟成员国尽快提供乌克兰所要求的武器。

博雷尔指出，各国必须在几天而不是几周内做出决定，并指欧盟须尽一切努力协助乌克兰。知情者说，未来几周乌东的情况对战争的结果至关重要。

美国国家安全顾问沙利文星期天对美国广播公司节目《本周》透露，美国将为乌克兰提供所需的武器。沙利文之后在美国全国广播公司“与媒体见面”节目中说，美国日以继夜地提供武器，并且组织和协调其他国家向乌克兰运送武器。

马里乌波尔频临失守

战事方面，乌克兰东南城市马里乌波尔就将易手，该市的一名乌克兰海军陆战队员在面簿贴文透露，他们的弹药就将耗尽。“今天可能就是最后一场战役。我们一些人会战死，一些人会沦为战俘。俄军节节进逼把我们团团围困，接下来就要把我们摧毁。”

俄军继续在乌东其他地点猛烈轰炸，哈尔科夫州州长西涅古博夫同天说，俄军周末在乌东轰炸哈尔科夫东南的四个城镇；俄军星期天轰炸乌东的卢甘斯克和第聂伯罗地区。俄国防部说，俄军高精准导弹摧毁该地区兹沃涅茨基（Zvonetsky）的乌军总部。

另外，奥地利总理内哈默周一在莫斯科与普京会晤。内哈默是战争爆发以来，第一位访俄并与普京会晤的欧盟国家领导人。

在与普京会晤之前，内哈默在推特上发文说：“我们在军事上中立，但对俄入侵乌克兰有明确的立场……必须停止战争！它需要人道主义走廊、停火和全面调查战争罪行。”内哈默上周六已在基辅同泽连斯基会晤。